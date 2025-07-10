Μία εντυπωσιακή και επαναστατική ανακάλυψη στην επιφάνεια του Πλανήτη Αρη -που αποδεικνύει ότι ο Κόκκινος Πλανήτης είχε κάποτε πολύ πιο υγρό κλίμα από ό,τι πιστευόταν - έκαναν οι επιστήμονες.

Οι ερευνητές εντόπισαν ίχνη από κοίτες αρχαίων ποταμών μήκους 16.000 χιλιομέτρων στα νότια υψίπεδα του Άρη, στην περιοχή Noachis Terra, μία περιοχή γεμάτη κρατήρες όπου πολλοί πίστευαν ότι «δεν υπήρχαν στοιχεία για την ύπαρξη νερού».

Τα αρχαία υδάτινα ρεύματα πιστεύεται ότι είναι άνω των 3 δισεκατομμυρίων ετών και αποτυπώθηκαν σε εικόνες υψηλής από διαστημόπλοια σε τροχιά γύρω από τον Άρη.

Ενώ ορισμένες από τις κοίτες των ποταμών είναι σχετικά μικρές, άλλες σχηματίζουν δίκτυα που εκτείνονται σε μήκος πολλών χιλιομέτρων.Επίσης, κάποιες είναι σχετικά στενές, ενώ άλλες έχουν πλάτος μεγαλύτερο του 1,5 χιλιομέτρου.

Κοίτες αρχαίων ποταμών ανακαλύφθηκαν στον Άρη - Πηγή φωτογραφίας: Nasa/JPL/University of Arizona

«Έχει βρεθεί νερό στον Άρη αμέτρητες φορές στο παρελθόν, αλλά αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέρον εδώ είναι ότι πρόκειται για μια περιοχή όπου για πολύ καιρό πιστεύαμε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία για την ύπαρξη νερού», δήλωσε ο Άνταμ Λόζεκουτ, διδακτορικός φοιτητής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στον Guardian.

Οι αρχαίοι αυτοί ποταμοί, πιθανότατα θα γέμιζαν από τακτικές βροχές ή χιονοπτώσεις στην περιοχή, ανέφεραν οι ερευνητές.

Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν την ιδέα ότι ο Άρης μπορεί να είχε κατοικήσιμες συνθήκες πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Οι δορυφορικές εικόνες της Noachis Terra που αποκάλυψαν το αρχαίο υδάτινο δίκτυο

Ο Λόζεκουτ και η ομάδα του μελέτησαν εικόνες υψηλής ανάλυσης της Noachis Terra από τα όργανα των Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) και Mars Global Surveyor της NASA.

Οι εικόνες κάλυπταν σχεδόν 10 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, έκταση μεγαλύτερη από την Αυστραλία.

Οι εικόνες αποκάλυψαν πλήθος γεωλογικών χαρακτηριστικών που ονομάζονται ελικοειδείς φλεβικές κορυφογραμμές (fluvial sinuous ridges), γνωστές και ως ανεστραμμένα κανάλια.

Αυτά σχηματίζονται όταν οι αποθέσεις ιζημάτων που μετέφερε ένα αρχαίο ποτάμι σκληραίνουν με τον χρόνο και αποκαλύπτονται αργότερα, καθώς η γύρω επιφάνεια διαβρώνεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.