5G στην καθημερινότητα: Πώς ωφελούνται οι πολίτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η ανάπτυξη του 5G αποτελεί μια κομβική μετάβαση στις επικοινωνίες, υπερβαίνοντας τα όρια μιας απλής τεχνολογικής αναβάθμισης. Η τεχνολογία αυτή αλλάζει ουσιαστικά την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς προσφέρει δυνατότητες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και τις υπηρεσίες του μέλλοντος.

Σύμφωνα με το τελευταίο Ericsson Mobility Report, μέχρι το τέλος του 2025 το 5G θα αντιστοιχεί στο ένα τρίτο των παγκόσμιων συνδρομών κινητής τηλεφωνίας. Πρόκειται για τη γρηγορότερη ανάπτυξη σε σχέση με όλες τις προηγούμενες γενιές κινητών επικοινωνιών, καθώς το 5G θεωρείται η σημαντικότερη τεχνολογία κινητής ευρυζωνικότητας με σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες. Ο ανταγωνισμός μεταξύ περιφερειών είναι έντονος, με τη Βόρεια Αμερική να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό διείσδυσης στις 5G συνδρομές (71%), ακολουθούμενη από τη Βορειοανατολική Ασία (52%) και τη Δυτική Ευρώπη (41%). Όπως προκύπτει από την έρευνα, η κάλυψη μεσαίας ζώνης 5G στην Ευρώπη έφτασε το 50% στο τέλος του 2024.

Η μεσαία ζώνη 5G είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς συνδυάζει υψηλή χωρητικότητα και άριστη κάλυψη, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά την εμπειρία των συνδρομητών, είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για επιχειρήσεις. Συνδυαζόμενη με χαμηλότερες ζώνες συχνοτήτων, μπορεί να προσφέρει πλήρη κάλυψη και κινητικότητα. Την ίδια στιγμή, η Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση (FWA) προβλέπεται να καλύπτει πάνω από το 35% των νέων συνδέσεων σταθερής ευρυζωνικότητας έως το 2030. Το FWA αξιοποιεί τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών, και συγκεκριμένα το 5G, για να παρέχει αξιόπιστη ευρυζωνική σύνδεση υψηλών ταχυτήτων σε σταθερές τοποθεσίες, όπως κατοικίες και επιχειρήσεις, με ταχύτητες συγκρίσιμες με τις οπτικές ίνες. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του FWA είναι η ταχεία και εύκολη εγκατάσταση, χωρίς ανάγκη για σκάψιμο ή τοποθέτηση καλωδίων, αρκεί να υπάρχει επαρκής κάλυψη.

Το FWA είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιοχές όπου η εγκατάσταση καλωδίων ή οπτικών ινών είναι δύσκολη, δαπανηρή ή χρονοβόρα. Η εξάπλωση του 5G δεν αφορά αποκλειστικά τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Η πραγματική του αξία εξαρτάται από το βαθμό υλοποίησης (γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη, τεχνολογία 5G NSA, 5G SA ή 5G Advanced) και τη διείσδυση συμβατών συσκευών, προσφέροντας συνεχώς καλύτερες εμπειρίες στην καθημερινή ζωή. Γιατί όμως τα τεχνικά αυτά ζητήματα ενδιαφέρουν τον μέσο πολίτη ή μια μικρομεσαία επιχείρηση;

Η Μαρία Μπούρα, Executive Advisor Leadership | Strategy | 5G & Beyond και συνιδρύτρια του Women Leadership Hub, τονίζει ότι το 5G, ανάλογα με τον βαθμό υλοποίησης και τη διείσδυσή του, φέρνει πιο αξιόπιστη και προσιτή συνδεσιμότητα παντού, καθιστώντας υπηρεσίες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «πολυτέλεια», αυτονόητες στο άμεσο μέλλον. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το Ericsson Mobility Report. Όπως αναφέρει η κ. Μπούρα, για τον απλό πολίτη το 5G σημαίνει:

1. Γρηγορότερες και σταθερότερες συνδέσεις στο κινητό, με βελτιωμένη εμπειρία στο διαδίκτυο, στις βιντεοκλήσεις, στο gaming και στη χρήση εφαρμογών.

2. Ταχύτατο και αξιόπιστο ίντερνετ στο σπίτι ή στο εξοχικό μέσω FWA, χωρίς καλωδίωση, ιδανικό για περιοχές όπου δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα.

3. Χαμηλότερο κόστος και μικρότερες αναμονές για ανάπτυξη δικτύων, ειδικά σε απομονωμένες ή δύσκολες περιοχές.

4. Μεγαλύτερη ποικιλία πακέτων και τιμών, με ευέλικτες επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.

5. Καλύτερη κάλυψη και λιγότερα "νεκρά σημεία" στη σύνδεση, βελτιώνοντας τη συνολική εμπειρία χρήστη.

6. Υποστήριξη περισσότερων υπηρεσιών με υψηλές απαιτήσεις σε δεδομένα, όπως βιντεοκλήσεις, AR/VR, τηλεκπαίδευση, cloud εφαρμογές και gaming.

7. Αξιοπιστία σε ώρες αιχμής, διατηρώντας υψηλή ταχύτητα και ποιότητα σύνδεσης ακόμη και σε περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης.

8. Προετοιμασία για το μέλλον, με δυνατότητα πρόσβασης σε νέες υπηρεσίες και εφαρμογές όπως εικονική ή επαυξημένη πραγματικότητα, IoT και προηγμένους αυτοματισμούς.

Οφέλη του 5G για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

1. Βελτιωμένη συνδεσιμότητα, εύκολα και οικονομικά, ακόμη και σε περιοχές χωρίς πρόσβαση σε οπτική ίνα ή παραδοσιακή ευρυζωνικότητα. 2. Υψηλές ταχύτητες αποστολής δεδομένων και χαμηλότερη καθυστέρηση (latency), σημαντικές για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν cloud εφαρμογές, e-shops ή ανταλλάσσουν μεγάλα αρχεία. 3. Μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή πακέτων υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις πραγματικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης. 4. Αξιόπιστη υποστήριξη απομακρυσμένης εργασίας και κατανεμημένων ομάδων, διευκολύνοντας την αποτελεσματική λειτουργία ανεξαρτήτως τοποθεσίας. 5. Αύξηση παραγωγικότητας και βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, με ταχύτερη ανταπόκριση και ποιοτικότερες υπηρεσίες. 6. Νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας, όπως έξυπνα καταστήματα, IoT υπηρεσίες, αυτοματισμοί και live streaming. 7. Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, με ταχύτερες υπηρεσίες και καλύτερη εμπειρία πελατών σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 8. Ταχύτερη και οικονομικότερη εγκατάσταση νέας ευρυζωνικής σύνδεσης, ιδιαίτερα σε περιοχές με ελλιπείς υποδομές.

Το 5G δεν αποτελεί απλώς μια νέα γενιά επικοινωνιών, αλλά τη βάση για το μέλλον των υπηρεσιών, της επιχειρηματικότητας και της καθημερινότητας. Οι πολίτες θα απολαμβάνουν άμεσα οφέλη στη συνδεσιμότητα, ενώ οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και καινοτομίας. Όσο επεκτείνεται η διείσδυσή του, τόσο πιο εμφανής γίνεται η μετάβαση σε μια νέα εποχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.