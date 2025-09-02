Η Google υποχρεούται να μοιράζεται δεδομένα με ανταγωνιστές της προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, σύμφωνα με απόφαση δικαστή στην Ουάσιγκτον την Τρίτη. Ωστόσο, απορρίφθηκε το αίτημα των εισαγγελέων να πουλήσει η εταιρεία τον δημοφιλή browser Chrome.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Σουντάρ Πιτσάι, είχε εκφράσει στη δίκη τον Απρίλιο την ανησυχία ότι η ανταλλαγή δεδομένων, όπως ζητούσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, θα μπορούσε να επιτρέψει σε ανταγωνιστές να αντιγράψουν την τεχνολογία της εταιρείας.

Η Google έχει ήδη δηλώσει ότι θα ασκήσει έφεση, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν χρόνια μέχρι να εφαρμοστεί η απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστή Άμιτ Μέτα.

Η υπόθεση είναι το αποκορύφωμα μιας πενταετούς νομικής μάχης ανάμεσα σε μία από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες στον κόσμο και την ίδια της τη χώρα. Ο Μέτα είχε αποφανθεί πέρυσι ότι η Google κατέχει παράνομο μονοπώλιο στην online αναζήτηση και στη συναφή διαφήμιση.

Στη δίκη του Απριλίου, οι εισαγγελείς ζήτησαν δραστικά μέτρα για την αποκατάσταση του ανταγωνισμού και για να εμποδιστεί η Google να επεκτείνει την κυριαρχία της στην αναζήτηση και στην τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία απάντησε ότι οι προτάσεις υπερβαίνουν κατά πολύ το νόμιμο πλαίσιο και θα οδηγήσουν σε παραχώρηση τεχνολογίας στους ανταγωνιστές της.

Πέρα από την υπόθεση της αναζήτησης, η Google βρίσκεται αντιμέτωπη με αγωγές για την κυριαρχία της και σε άλλες αγορές. Πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να μάχεται κατά απόφασης που την υποχρεώνει να αναμορφώσει το app store της, μετά από δικαστική νίκη της εταιρείας «Fortnite» Epic Games.

Επιπλέον, η Google αναμένεται να δικαστεί τον Σεπτέμβριο σε άλλη υπόθεση που αφορά το παράνομο μονοπώλιο στην online διαφημιστική τεχνολογία.

Οι δύο υποθέσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης κατά της Google εντάσσονται σε μια ευρύτερη, διακομματική εκστρατεία των ΗΠΑ εναντίον των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, η οποία ξεκίνησε κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ και περιλαμβάνει επίσης αγωγές κατά των Meta, Amazon και Apple.



