Μια δεύτερη προσπάθεια να «απεγκλωβίσει» τους δύο αστροναύτες, Μπουτς Γουίλμορ και Σούνι Γουίλιαμς που βρίσκονται εδώ και εννέα μήνες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) θα κάνει το βράδυ της Παρασκευής η Space X του Ίλον Μασκ.

Το διαστημόπλοιο Dragon ήταν προγραμματισμένο να εκτοξευθεί το απόγευμα της Τετάρτης, αλλά ακυρώθηκε η εκτόξευση λόγω ενός προβλήματος που εντοπίστηκε την τελευταία στιγμή με έναν από τους σφιγκτήρες που κρατούν τον πύραυλο κάτω.

Η SpaceX και η NASA επιβεβαίωσαν τώρα ότι το πρόβλημα επιλύθηκε και ότι ο πύραυλος Falcon 9 και το διαστημόπλοιο Dragon παραμένουν έτοιμα να εκτοξευθούν στο διάστημα από το Crew-10 το οποίο αποτελείται από τους αστροναύτες της NASA, Anne McClain και Nichole Ayers, τον Ιάπωνα Takuya Onishi και τον Ρώσο Kirill Peskov.

Ο Μπουτς Γουίλμορ και η Σούνι Γουίλιαμς θα εργαστούν για μερικές ημέρες μαζί με τα νέα μέλη του πληρώματος έως ότου ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής τους στη Γη.

Η εκτόξευση έχει προγραμματιστεί για τις 7:03 μ.μ. από το Launch Complex 39A στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα.

To crew-10

Ο Μπουτς Γουίλμορ και η Σούνι Γουίλιαμς έφτασαν στον διαστημικό σταθμό στις 6 Ιουνίου για μια αποστολή που υποτίθεται ότι θα διαρκούσε περίπου μια εβδομάδα, αλλά το ζευγάρι αναγκάστηκε να παρατείνει τη διαμονή του αφού το διαστημόπλοιό τους Boeing Starliner παρουσίασε προβλήματα. Ως αποτέλεσμα, η NASA αποφάσισε ότι δεν ήταν ασφαλές να επιστρέψουν οι αστροναύτες και τους ανακοινώθηκε ότι η SpaceX θα τους μετέφερε στο σπίτι.

Η SpaceX εκτοξεύει πληρώματα στον διαστημικό σταθμό για τη NASA από το 2020. Ομάδες από την εταιρεία και τον διαστημικό οργανισμό λένε ότι προετοιμάζονται αυστηρά οι αστροναύτες πριν από όλες τις πτήσεις παρέχοντας εγγυήσεις για την ασφάλειά τους, με τους αξιωματούχους να τονίζουν ότι και αυτή τη φορά δόθηκε η απαραίτητη προσοχή.

«Δεν πρόκειται να εκτοξευτούμε πριν είμαστε έτοιμοι», δήλωσε ο Ken Bowersox, επικεφαλής του τμήματος ανθρώπινων διαστημικών πτήσεων της NASA, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης την περασμένη εβδομάδα. «Πάντα αναλύουμε τα δεδομένα και βεβαιωνόμαστε ότι ο πύραυλος είναι έτοιμος να ξεκινήσει προτού αφήσουμε την ομάδα του SpaceX να πατήσει το κουμπί με το πλήρωμά μας επί του σκάφους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.