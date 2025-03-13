Καθ’ οδόν προς τον αστεροειδή Δίμορφο, το διαστημόπλοιο HERA έκανε μια υπερπτήση σε κοντινή απόσταση από τον πλανήτη Άρη και φωτογράφισε το φεγγάρι του, τον Δείμο, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA).

Το HERA εκτοξεύτηκε τον περασμένο Οκτώβριο και θα φτάσει στον τελικό στόχο του, στη ζώνη των αστεροειδών ανάμεσα στον Άρη και τον Δία, στα τέλη του 2026. Εν αναμονή, πλησίασε χθες τον κόκκινο πλανήτη για να τραβήξει αυτές τις σπάνιες φωτογραφίες.

Το διαστημικό σκάφος έφτασε σε απόσταση 5.600 χιλιομέτρων από την επιφάνεια του Άρη, με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 33.480 χιλιομέτρων την ώρα. Επί περίπου 60 λεπτά έκανε δοκιμές στα όργανά του και ταυτόχρονα τράβηξε περίπου 600 φωτογραφίες, μεταξύ των οποίων και σπάνιες εικόνες της αθέατης στον Άρη πλευράς του Δείμου. Ο μικρός δορυφόρος, διαμέτρου μόλις 12,5 χιλιομέτρων, εικονίζεται σκοτεινός, σε αντίθεση με τον πλανήτη του.

Οι φωτογραφίες θα επιτρέψουν στους επιστήμονες «να προσθέσουν άλλο ένα κομμάτι στο παζλ» καθώς προσπαθούν να εξηγήσουν την προέλευση του Δείμου, εξήγησε ο Μαρσέλ Ποπέσκου, του Πανεπιστημίου της Κραϊόβα, στη Ρουμανία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι φωτογραφίες που τραβήχθηκαν με το TiRi, τον αναπαραγωγέα εικόνων υπερύθρου και το Hyperscout, το φασματοσκόπιο υπερύθρου – κάτι που εξηγεί και το γιατί ο Άρης εμφανίζεται… μπλε. Μέσω αυτών, οι επιστήμονες θα μάθουν περισσότερα για τα θερμοφυσικά χαρακτηριστικά και τη σύσταση του Δείμου, πριν αναλάβουν να εξηγήσουν τα μυστήρια του Δίμορφου.

Η βασική αποστολή του HERA είναι να μελετήσει τον μικρό αστεροειδή, στον οποίο προσέκρουσε σκόπιμα το 2022 ένα διαστημόπλοιο της NASA, για να αλλάξει την τροχιά του. Το ευρωπαϊκό διαστημόπλοιο θα μελετήσει τις συνέπειες της πρόσκρουσης, με απώτερο σκοπό να εκτιμήσουν οι ειδικοί εάν η τεχνική αυτή θα ήταν αποτελεσματική για να αλλάξει την πορεία κάποιου σώματος που θα απειλούσε μελλοντικά τη Γη.

