Η «Βραδιά του Ερευνητή» εγκαινίασε τις δράσεις της για τα σχολεία από τη Σύμη

Το Πανορμίτειο Γυμνάσιο Σύμης αποτέλεσε φέτος την αφετηρία των δράσεων της «Βραδιάς του Ερευνητή», ενός θεσμού που προωθεί τη σύνδεση της επιστήμης και της έρευνας με την κοινωνία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά. Την έναρξη των φετινών δράσεων στα σχολεία, υπό τον τίτλο «Ερευνητές στα Σχολεία», κήρυξε ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Καθηγητής Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου.

Η φετινή κεντρική εκδήλωση της «Βραδιάς του Ερευνητή» του ΕΜΠ θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στην Κεντρική Πλατεία της Βιβλιοθήκης, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου από τις 17:00 έως τις 23:00. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε εμβληματικά εργαστήρια των σχολών του Πολυτεχνείου, ενώ η διοργάνωση στηρίζεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon Europe, με τίτλο «SCIENCE ODYSSEY: RESEARCH MISSIONS UNDER STARRY SKIES».

Ο Πρύτανης του ΕΜΠ, αναφερόμενος στη συνεργασία με το Πανορμίτειο Γυμνάσιο και τις Λυκειακές Τάξεις Σύμης, κάλεσε όλα τα σχολεία της Ελλάδας να συμμετάσχουν στη Βραδιά του Ερευνητή. Τόνισε τη σημασία της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, επισημαίνοντας το έργο αειφόρου ανάπτυξης της Σύμης που παρουσιάζει η Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ, Αντωνία Μοροπούλου. Παράλληλα, υπογράμμισε την ιστορική συμβολή της Σύμης στη ναυπηγική, εκφράζοντας τη στήριξή του στην αναβίωση των καρνάγιων του νησιού και τη δημιουργία Σχολής Καραβομαραγκών, με στόχο τη διατήρηση των παραδοσιακών τεχνικών και την ενίσχυση της τοπικής νεολαίας.

Σε χαιρετισμό της, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε πως «η επιλογή να ξεκινήσει φέτος η γιορτή της γνώσης από τη Σύμη στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα: ότι η έρευνα και καινοτομία μπορούν να αγγίζουν κάθε γωνιά της πατρίδας μας και να δίνουν ώθηση ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα μέρη». Εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον Πρύτανη του ΕΜΠ και την Καθηγήτρια Αντωνία Μοροπούλου για τη συμβολή τους στη διοργάνωση και επανέλαβε τη δέσμευση του Υπουργείου για στήριξη της έρευνας, της καινοτομίας και της νέας γενιάς επιστημόνων. Ανάγνωση χαιρετισμού απηύθυνε και ο Πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, αναφερόμενος στο «Πάρκο πράσινης μετάβασης» στη Χάλκη και σε μελλοντικές δράσεις του ΕΚΕΤΑ στη Σύμη.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος ΑΕΙ, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ και Α' Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ, Αντωνία Μοροπούλου, παρουσίασε το συλλογικό έργο των φορέων του ΑΕΙ με συντονιστή το ΕΜΠ, δίνοντας έμφαση στην τεκμηρίωση περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων. Κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για τη δημιουργία ολοκληρωμένων διαδρομών φυσιολατρικού ενδιαφέροντος, την εγκατάσταση συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος, και την ανάδειξη των παραδοσιακών οικισμών και της βιομηχανικής κληρονομιάς της Σύμης. Τόνισε επίσης την ανάγκη για έργα όπως ο βιολογικός καθαρισμός, η διαχείριση στερεών αποβλήτων και η εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με στόχο την ένταξη της Σύμης στο δίκτυο των GR-ECO ISLANDS. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου που προκηρύχθηκε από το ΤΕΕ, το οποίο θα συμβάλει στη ρύθμιση πολεοδομικών και χωροταξικών ζητημάτων και στη βελτίωση της προσβασιμότητας για τους κατοίκους.

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Ναυπηγείων-Ταρσανάδων, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Βασίλης Βασιλειάδης, αναγνώρισε τον καθοριστικό ρόλο της Σύμης στην ξυλοναυπηγική και κάλεσε τη νεολαία του νησιού να συνεχίσει αυτή την παράδοση, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση των ιστορικών καρνάγιων της Δωδεκανήσου και της Ελλάδας. Στη συνέχεια, οι μαθητές του Πανορμιτείου Γυμνασίου, υπό την καθοδήγηση του μηχανικού ναυπηγοξυλουργού Σωτήρη Ζαχαριά, παρουσίασαν το ερευνητικό έργο «Μπορούμε να ζήσουμε στον Άρη», το οποίο διακρίθηκε με χρυσό βραβείο στη Λάρισα και θα παρουσιαστεί στη Βραδιά του Ερευνητή στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου το 2025. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του σχεδίου Μεντορίας του ΕΜΠ στο Πανορμίτειο Γυμνάσιο από τη Διευθύντρια Ευδοκία Φωτάρα. Οι δράσεις συνεχίζονται με τη συμμετοχή του σχολείου στα Chat Labs «Γαλάζια Καινοτομία – Ο Πρύτανης ΕΜΠ συνομιλεί με τα σχολεία μαζί με Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς» και «Καινοτομία και Ανάπτυξη» με τον Πρώην Πρύτανη του ΕΜΠ, Καθηγητή Ανδρέα Μπουντουβή. Η κήρυξη της έναρξης μεταδόθηκε σε livestreaming από το επίσημο κανάλι της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ στο YouTube.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

