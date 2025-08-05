Η Meta μπλόκαρε φέτος περισσότερους από 6,8 εκατ. λογαριασμούς WhatsApp που συνδέονταν με απάτες

Η Meta ανακοίνωσε την Τρίτη ότι μπλόκαρε φέτος περισσότερους από 6,8 εκατ. λογαριασμούς WhatsApp που συνδέονταν με απάτες, καθώς η εταιρεία καταπολεμά ένα κύμα εγκληματικών δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο που έχουν αποσπάσει δισ. δολάρια από τις αποταμιεύσεις των θυμάτων.

Οι λογαριασμοί απάτης συνδέονταν συχνά με εγκληματικά κέντρα σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία, όπου διεξάγονται πολλαπλές δραστηριότητες ταυτόχρονα, από ψεύτικες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα έως συστήματα πυραμίδας. Η Meta προειδοποίησε τους χρήστες ότι οι δραστηριότητες αυτές συχνά ζητούν από τους στόχους να πληρώσουν εκ των προτέρων για να λάβουν τις υποσχόμενες αποδόσεις ή κέρδη. Αργότερα, οι απατεώνες μερικές φορές δείχνουν στα θύματά τους πόσα έχουν ήδη «κερδίσει» πριν τους ζητήσουν να καταθέσουν ακόμη περισσότερα χρήματα στην απάτη, σύμφωνα με την εταιρεία.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου, η Meta εντόπισε πολλούς από αυτούς τους λογαριασμούς στο WhatsApp πριν προλάβουν να ολοκληρώσουν τις απάτες τους, ανέφερε η εταιρεία. Η Meta ανακοίνωσε επίσης ότι θα εισαγάγει μια νέα λειτουργία ασφαλείας που θα ειδοποιεί τους χρήστες όταν κάποιος που δεν βρίσκεται στη λίστα επαφών τους, τους προσθέτει σε μια ομάδα στο WhatsApp.

Οι αποκαλύψεις της Meta για τις απάτες έρχονται την ώρα που οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ προειδοποιούν ότι οι άνθρωποι χάνουν όλο και περισσότερα χρήματα από όλο και πιο εξελιγμένες απάτες. Τον Μάρτιο, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου ανέφερε ότι οι καταναλωτές έχασαν περισσότερα από 12,5 δισ. δολάρια από απάτες το 2024, σε μια αύξηση 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ενώ ο αριθμός των αναφερόμενων περιστατικών απάτης παρέμεινε σταθερός, το ποσοστό των ανθρώπων που έχασαν χρήματα από αυτές αυξήθηκε κατά διψήφιο ποσοστό, σύμφωνα με την Επιτροπή.

Μερικές από τις πιο συχνά αναφερόμενες απάτες περιλαμβάνουν απάτες από ψεύτικους κυβερνητικούς υπαλλήλους, προβλήματα με τις ηλεκτρονικές αγορές, ψεύτικες επιχειρηματικές και επαγγελματικές ευκαιρίες, καθώς και απάτες που σχετίζονται με επενδύσεις.

Η Meta ανέφερε την Τρίτη ότι οι απατεώνες συχνά προσπαθούν να πείσουν τα θύματά τους να χρησιμοποιούν πολλαπλές πλατφόρμες διαδικτύου, προκειμένου να εμποδίσουν τις εταιρείες τεχνολογίας να αποκτήσουν πλήρη εικόνα του εύρους των δραστηριοτήτων τους.

Σε μία περίπτωση, η Meta και η OpenAI διέκοψαν τη λειτουργία ενός δικτύου λογαριασμών που συνδέονταν με μια απάτη με έδρα την Καμπότζη, η οποία στόχευε σε πιθανά θύματα με ένα σχέδιο πυραμίδας ενοικίασης σκούτερ και ψεύτικες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Η επιχείρηση χρησιμοποιούσε το ChatGPT για να δημιουργήσει ένα σύνδεσμο προς μια συνομιλία στο WhatsApp, από όπου οι χρήστες μεταφέρονταν γρήγορα στο Telegram. Από εκεί, σύμφωνα με την εταιρεία, τους ζητούσαν να κάνουν «like» σε βίντεο στο TikTok.

