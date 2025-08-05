Google: Επικρίνει την καθυστέρηση του Apple Intelligence στο νέο teaser του Pixel 10

Η Google κυκλοφόρησε ένα νέο teaser βίντεο για το επερχόμενο κινητό της τηλέφωνο Pixel 10 και στρέφεται ξεκάθαρα εναντίον της Apple. Το σύντομο βίντεο έχει αναρτηθεί στο κανάλι Made by Google στο YouTube και στο X.

Η Google σαρκάζει την Apple γιατί εξακολουθεί να καθυστερεί τις νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης (Apple Intelligence).

Το βίντεο έχει διάρκεια μόλις 30 δευτερόλεπτα και δείχνει το Pixel 10 Pro. Το teaser επισημαίνει δηκτικά τον ισχυρισμό της Apple ότι οι νέες λειτουργίες του Siri "έρχονται σύντομα" για πάνω από ένα χρόνο.

H Google καταφανώς στοχεύει στις καθυστερημένες αναβαθμίσεις τεχνητής νοημοσύνης της Apple, οι οποίες ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά στο WWDC (Worldwide Developers Conference) της Apple το 2024. Η Apple δήλωσε ότι το iPhone 16 θα έχει πιο έξυπνες λειτουργίες Siri. Αλλά αυτές οι ενημερώσεις τελικά δεν θα φτάσουν μέχρι το 2026.

Ο αφηγητής της Google δηλώνει χαρακτηριστικά:

«Αν αγοράσετε ένα νέο τηλέφωνο λόγω μιας λειτουργίας που θα έρθει σύντομα...

Αλλά, έρχεται σύντομα εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο...

Θα μπορούσατε να αλλάξετε τον ορισμό του σύντομα.

Ή θα μπορούσατε απλώς... να αλλάξετε το τηλέφωνό σας».

Το teaser τελειώνει με τις λέξεις «Ζητήστε περισσότερα από το τηλέφωνό σας». Με αυτό το teaser, το μήνυμα της Google είναι: «Γιατί να περιμένετε ''σύντομα'' την τεχνητή νοημοσύνη της Apple όταν μπορείτε να την αποκτήσετε τώρα στο Pixel 10;»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.