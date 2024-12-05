Σήμερα Πέμπτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο , τα Ηπειρωτικά , εκτός της Θράκης , και προς το βράδυ στις Κυκλάδες την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα . Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Δ και Ν . Οι Άνεμοι θα πνέουν Α - ΝΑ 4 με 6 στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ . Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 19 βαθμούς , Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς. .

Παρασκευή και Σάββατο Άστατος καιρός με τοπικές Βροχές κατά διαστήματα. Καταιγίδες θα σημειωθούν στις Κυκλάδες Κρήτη και Δωδεκάνησα. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος Την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δυτικά. Οι Άνεμοι ΝΔ 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές κυρίως από αργά το απόγευμα. Οι Άνεμοι: Α 3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Άνεμοι: Ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς

