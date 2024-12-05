Λογαριασμός
Άστατος ο καιρός μέχρι το τέλος της εβδομάδας , με βροχές κατά διαστήματα και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και νότια. Ενισχυμένοι νοτιάδες την Πέμπτη στο Ιόνιο

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη   Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο , τα Ηπειρωτικά , εκτός της Θράκης , και προς το βράδυ στις Κυκλάδες την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα . Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Δ και Ν .  Οι Άνεμοι θα  πνέουν Α - ΝΑ  4 με 6 στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ .   Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 14 βαθμούς,  στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 19  βαθμούς , Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς.   .

Παρασκευή  και Σάββατο Άστατος καιρός με τοπικές  Βροχές κατά διαστήματα. Καταιγίδες θα σημειωθούν στις Κυκλάδες Κρήτη και Δωδεκάνησα. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος Την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δυτικά.   Οι Άνεμοι ΝΔ 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές κυρίως από αργά το απόγευμα.  Οι Άνεμοι: Α 3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Αυξημένη  συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.  Άνεμοι: Ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς

