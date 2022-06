Έρχεται η… αποκάλυψη του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb σε λίγες εβδομάδες – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Οι πρώτες εικόνες του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb έρχονται σύντομα και οι επιστήμονες ανυπομονούν να τις δουν. Την Τετάρτη 29 Ιουνίου, η NASA διοργάνωσε μια ημέρα ενημέρωσης στο Επιστημονικό Ινστιτούτο Διαστημικού Τηλεσκοπίου (STScI) στη Βαλτιμόρη, ενόψει της δημοσιοποίησης των πρώτων εικόνων επιστημονικής ποιότητας από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εκδήλωσης στις 12 Ιουλίου.

«Αναγνωρίζουμε ότι στεκόμαστε στους ώμους όλων των επιστημόνων και των μηχανικών που εργάστηκαν σκληρά τους τελευταίους έξι μήνες για να συμβεί αυτό», δήλωσε ο Klaus Pontoppidan, επιστήμονας του προγράμματος Webb στο STScI, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Αν και η NASA έχει ήδη δημοσιεύσει μερικές εικόνες που ελήφθησαν κατά την ευθυγράμμιση του δορυφόρου, οι εικόνες που θα δημοσιευθούν στις 12 Ιουλίου θα είναι από ένα απόλυτα λειτουργικό παρατηρητήριο και θα δείχνουν τι μπορεί να συνεισφέρει στην επιστήμη κάθε ένα από τα όργανα του τηλεσκοπίου.

