Αυτή είναι η αιτία της συντριβής του ιδιωτικού ιαπωνικού διαστημοπλοίου

Ιαπωνική εταιρεία επιχείρησε να προσεληνώσει ένα διαστημόπλοιο στο Φεγγάρι περίπου πριν από ένα μήνα. Ωστόσο, το σκάφος απέτυχε να προσεληνωθεί και συγκρούστηκε με την επιφάνεια της Σελήνης. Τώρα, η ανάλυση των δεδομένων ολοκληρώθηκε και η εταιρεία ανακοίνωσε την Παρασκευή (26/5) την αιτία της αποτυχίας της αποστολής αυτής.

Σύμφωνα με το πρακτορείο AP News, ένα πρόβλημα στο λογισμικό και μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής στη θέση προσγείωσης προκάλεσε τη συντριβή του σκάφους. Αρχικά το διαστημόπλοιο που ονομάζεται Hakuto και ανήκει στην εταιρεία θα προσγειωνόταν σε μια επίπεδη πεδιάδα, ωστόσο πριν την εκτόξευση, το σύστημα άλλαξε το σημείο προσελήνωσης σε κρατήρα. Οι απότομες πλευρές του κρατήρα προφανώς μπέρδεψαν το λογισμικό και το διαστημόπλοιο πραγματοποίησε ελεύθερη πτώση και συγκρούστηκε με τη σεληνιακή επιφάνεια.

Η εκτιμώμενη ταχύτητα κατά την πρόσκρουση ήταν πάνω από 100 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, δήλωσε ο επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας, Ryo Ujiie. Το Lunar Reconnaissance Orbiter της NASA φωτογράφισε το σημείο της συντριβής την επόμενη ημέρα καθώς πετούσε από πάνω, αποκαλύπτοντας ένα πεδίο συντριμμιών καθώς και σεληνιακό έδαφος που μετατοπίστηκε από την πρόσκρουση.

Our Lunar Reconnaissance Orbiter camera has imaged the impact site of the ispace HAKUTO-R Lander, which experienced an anomaly on April 26 during its landing attempt. https://t.co/GvggIeEZt1 pic.twitter.com/EBVlOUZ3FN