Το πρώτο διαστημόπλοιο από την Ιαπωνία στο φεγγάρι - Δείτε live την προσελήνωση

Μια ιαπωνική διαστημική εταιρία θα επιχειρήσει σήμερα (25/4) να προσεληνώσει διαστημικό σκάφος. Το διαστημόπλοιο Hakuto-R Mission 1 της ispace θα ξεκινήσει την κάθοδό του προς τη σεληνιακή επιφάνεια περίπου στις 18:40 (ώρα Ελλάδος) σηματοδοτώντας πιθανώς την πρώτη προσελήνωση στον κόσμο για ένα εμπορικά αναπτυγμένο διαστημόπλοιο.



Το σκαφος εκτοξεύτηκε, φέροντας πάνω του έναν πύραυλο SpaceX, από το ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα στις 11 Δεκεμβρίου. Από τότε, χρειάστηκε ένα τρίμηνο ταξίδι για να μπει σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι, το οποίο βρίσκεται περίπου 239.000 μίλια (383.000 χιλιόμετρα) από τη Γη, χρησιμοποιώντας χαμηλής ενέργειας τροχιά.



Live η προσελήνωση του σκάφους:





Το Hakuto-R, μεταφέρει το ρόβερ Rashid, το οποίο κατασκευάστηκε από το Διαστημικό Κέντρο Mohammed bin Rashid του Ντουμπάι (MBRSC), στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) — το πρώτο σεληνιακό διαστημικό σκάφος που κατασκευάστηκε από την Αραβία.



Στην ιστορία, μόνο τρεις χώρες έχουν πραγματοποιήσει ελεγχόμενη προσελήνωση - οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Κίνα. Οι ΗΠΑ παραμένουν η μόνη χώρα που έχει βάλει ανθρώπους στο φεγγάρι.



Η ιαπωνική εταιρεία ispace, η οποία κατασκεύασε το Hakuto-R, έχει διαφορετική προσέγγιση σε προηγούμενες σεληνιακές αποστολές, με στόχο να προσεληνώσει το διαστημικό σκάφος της ως επιχείρηση κερδοσκοπικού χαρακτήρα και όχι υπό τη σημαία μιας και μόνο χώρας.



Η εταιρεία μοιράστηκε ενημερώσεις για την αποστολή στον λογαριασμό της στο Twitter, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατης φωτογραφίας της Γης που κρυφοκοιτάζει πίσω από το φεγγάρι και καταγράφηκε από το διαστημόπλοιο καθώς ταξίδευε στη σεληνιακή τροχιά.

We’ve received another incredible photo from the camera onboard our Mission 1 lander!



Seen here is the lunar Earthrise during solar eclipse, captured by the lander-mounted camera at an altitude of about 100 km from the lunar surface. (1/2) pic.twitter.com/pNSI4lPnux