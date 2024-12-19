Δύο από τις δημοφιλέστερες υπηρεσίες του gov.gr, η Υπεύθυνη Δήλωση και η Εξουσιοδότηση, γίνονται από σήμερα ακόμα πιο φιλικές. Πλέον, οι πολίτες θα έχουν προσυμπληρωμένα τα προσωπικά τους στοιχεία, εξοικονομώντας χρόνο και απολαμβάνοντας μια ποιοτικότερη εμπειρία χρήστη, ενώ συγχρόνως ελαχιστοποιούνται τυχόν λάθη, σύμφωνα με το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 27 εκατομμύρια Υπεύθυνες Δηλώσεις και 6,6 εκατομμύρια Εξουσιοδοτήσεις.

Στη νέα έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης, όπως και της Εξουσιοδότησης, προστίθενται αυτόματα το όνομα και επώνυμο πατέρα, το όνομα και επώνυμο μητέρας, ο τόπος γέννησης, ο αριθμός ταυτοποιητικού εγγράφου, στοιχεία που αντλούνται από το Φορολογικό Μητρώο, καθώς και ο τόπος κατοικίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στοιχεία που αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, emep.gov.gr.

Μέχρι σήμερα τα προσυμπληρωμένα στοιχεία ήταν το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου. Για τη διευκόλυνση των πολιτών, παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας των προαναφερόμενων στοιχείων στην ψηφιακή φόρμα, ώστε να διορθώσουν τυχόν ανακρίβειες.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.