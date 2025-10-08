Samsung: Επιτίθεται στους ανταγωνιστές της σε videos με... έναν κλόουν – Δείτε βίντεο

Μία από τις πιο περίεργες «τριλογίες» διαφημίσεων κυκλοφόρησε ο νοτιοκορεατικός κολοσσός Samsung.

Προωθεί τις τηλεοράσεις QLED της Samsung, ενώ όπως φαίνεται χαρακτηρίζει τον ανταγωνισμό ως κλόουν που προσπαθούν να σας ξεγελάσουν για να πάρουν τα χρήματά σας. Ο πρωταγωνιστής κλόουν του βίντεο παραπέμπει στον κλόουν των ταινιών τρόμου «Αυτό» (It).

Η λογική των βίντεο είναι η ίδια κάθε φορά. Σε κάθε βίντεο, ο κλόουν, ο οποίος αντιπροσωπεύει τους ανταγωνιστές της Samsung στις τηλεοράσεις QLED, ανοίγει ένα εστιατόριο σε μια νέα πόλη και διαφημίζει προϊόντα στη μισή τιμή.

Η έκπτωση 50% ακούγεται πολύ καλή για να είναι αληθινή επειδή... είναι, καθώς σε κάθε προϊόν λείπουν βασικά συστατικά οπότε δεν είναι το υπεσχημένο. Έτσι, δεν παίρνετε πραγματικά πίσω την αξία των χρημάτων σας, τονίζει το σάιτ Sammobile.

Τα ρολά σούσι που πουλάει ο κλόουν στην Ιαπωνία είναι απλώς μπάλες ρυζιού με μια κουταλιά wasabi από πάνω.

Τα τάκος του κλόουν στο Μεξικό δεν έχουν... τορτίγια.

Στις ΗΠΑ, τα χοτ ντογκ που πωλούνται στη μισή τιμή είναι απλώς άδεια ψωμάκια χωρίς λουκάνικο.

Τι σχέση έχει αυτό με τις τηλεοράσεις της Samsung; Βασικά η Samsung λέει ότι χωρίς ψάρι, δεν είναι σούσι. Χωρίς τορτίγια, δεν είναι τάκος. Και χωρίς λουκάνικο, δεν είναι χοτ ντογκ. Ομοίως, χωρίς μπλε οπίσθιο φωτισμό, δεν είναι QLED τηλεόραση. Και χωρίς φύλλο QD, δεν είναι πραγματική QLED.

Οι αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα είναι ανάμεικτες, με άλλους να κάνουν λόγο για εύστοχη διαφήμιση, και άλλους ανατριχιαστική και παράξενη, που θυμίζει δημιούργημα AI.

