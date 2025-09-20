Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη κυριάρχησαν στις συζητήσεις του 12ου Heidelberg Laureate Forum, της ετήσιας συνάντησης μεταξύ βραβευμένων επιστημόνων Πληροφορικής και Μαθηματικών και νέων ερευνητών. Ο Βιντ Σερφ, βραβευμένος με Turing Award το 2004, αντιπρόεδρος της Google και ένας από τους «πατέρες» του Διαδικτύου, συμμετέχει στη διοργάνωση από την πρώτη χρονιά και φέτος παρατηρεί το αυξημένο ενδιαφέρον για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Ο ίδιος εκφράζει με σαφήνεια πως, «όπως στο Διαδίκτυο και σε κάθε ισχυρή τεχνολογία, έτσι και στην τεχνητή νοημοσύνη θα υπάρξει χρήση και κατάχρηση». Εμφανίζεται, ωστόσο, θετικός απέναντι στις προοπτικές της, τονίζοντας ότι πρέπει να εστιάσουμε στα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές της συνετά. Όπως επισημαίνει, «είμαι πραγματικά πολύ θετικός απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη και λιγότερο καχύποπτος». Ο Βιντ Σερφ δεν παραλείπει να αναφερθεί και στη μυστηριώδη φύση της τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζει ότι, παρόλο που είναι επιστήμονας υπολογιστών, εντυπωσιάζεται από την ταχύτητα και τη δημιουργικότητά της, αλλά υπογραμμίζει και τους πιθανούς κινδύνους, εάν δεν είμαστε προσεκτικοί στη χρήση της. Επιπλέον, ο Σερφ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, υποστηρίζοντας πως είναι κρίσιμο οι νέοι να εκπαιδεύονται από νωρίς στο να αξιολογούν όσα βλέπουν και ακούν. Ο Βιντ Σερφ, μαζί με τον Ρόμπερτ Καν, δημιούργησε το πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP, το οποίο αποτελεί τη βάση του Ίντερνετ. Παρομοιάζει το βασικό σύστημα του Διαδικτύου με ένα δίκτυο δρόμων, όπου οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια, δημιουργούν νέες προκλήσεις ασφάλειας και απαιτούν συνεχή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Η σύγκριση Διαδικτύου και τεχνητής νοημοσύνης

Συγκρίνοντας την τεχνολογική επανάσταση που έφερε το Διαδίκτυο με τις τρέχουσες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Σερφ επισημαίνει ότι το Ίντερνετ αναπτύχθηκε σταδιακά σε βάθος χρόνου, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη έχει γνωρίσει εκρηκτική πρόοδο τα τελευταία πέντε χρόνια. Όπως σημειώνει, «με την τεχνητή νοημοσύνη η αίσθηση είναι ότι το μονοπάτι της εξέλιξης είναι πιο γρήγορο». Αν και αντιπρόεδρος και Chief Internet Evangelist στην Google, ο Σερφ ξεκαθαρίζει πως οι απόψεις που εκφράζει είναι προσωπικές και αποφεύγει να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν την εταιρεία. Αναφέρεται, ωστόσο, στη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη δική του ενασχόληση με την προστασία των παγετώνων της Ανταρκτικής μέσω του «Ice Preservation Institute».

Η απώλεια ψηφιακού υλικού και το μέλλον των δεδομένων

Στην ομιλία του στο φετινό Heidelberg Laureate Forum, ο Βιντ Σερφ εστίασε στο ζήτημα της διατήρησης του ψηφιακού υλικού. Εκφράζει ανησυχία για τη διάρκεια ζωής των μέσων αποθήκευσης στον ψηφιακό χώρο, σε αντίθεση με τα αναλογικά μέσα του παρελθόντος. Για τον σκοπό αυτό, έχει δημιουργήσει την πρωτοβουλία «Digital Vellum», που θέτει ερωτήματα σχετικά με τη διατήρηση ψηφιακών αρχείων, τα κατάλληλα μέσα αποθήκευσης και το απαραίτητο νομικό πλαίσιο. Υπενθυμίζει, επίσης, ότι το DNA αποτελεί ένα ανθεκτικό μέσο αποθήκευσης πληροφορίας, ικανό να διατηρείται για δισεκατομμύρια χρόνια. Σ.Σ. Επισυνάπτονται φωτογραφίες του Βιντ Σερφ από το 12ο Heidelberg Laureate Forum. Credit: Christian Flemming/Heidelberg Laureate Forum Foundation

