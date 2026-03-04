Εθνική πρωτοβουλία «Όλοι Digital» για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

Η εθνική πρωτοβουλία «Όλοι Digital», που στοχεύει στην ψηφιακή ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, παρουσιάστηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 στον Πειραιά, σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω καθώς και σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και υλοποιείται μέσω 195 Κόμβων Εκπαίδευσης και Ενδυνάμωσης σε όλη τη χώρα. Από αυτούς, 120 Κόμβοι λειτουργούν για ηλικιωμένους σε δημοτικές δομές, όπως ΚΑΠΗ και Λέσχες Φιλίας, σε 103 Δήμους, ενώ 75 Κόμβοι απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία και λειτουργούν σε δομές της Ε.Σ.Α.με.Α., του ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, καθώς και σε οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και άλλους πιστοποιημένους φορείς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις εξοικείωσης με τις σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικής υποστήριξης, όπως ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, χρήση ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας, πρόσβαση σε υπηρεσίες του gov.gr και πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπως το e-banking.

Η ανταπόκριση των πολιτών είναι μεγάλη, καθώς μέσα σε μόλις λίγες ημέρες από το άνοιγμα της πλατφόρμας έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2.200 αιτήσεις συμμετοχής. Το ενδιαφέρον επιβεβαιώνει την ανάγκη των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία να αποκτήσουν δεξιότητες που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους και ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή τους στη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική ζωή.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι η Πολιτεία οφείλει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε κανείς να μη μένει στο περιθώριο της ψηφιακής εποχής. «Η εικόνα του απόμαχου της κοινωνίας δεν είναι κάτι που ενστερνιζόμαστε. Παλεύουμε ώστε οι γονείς μας, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας να μην θεωρούν τον εαυτό τους απόμαχο», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η ισότιμη πρόσβαση στις σύγχρονες υπηρεσίες αποτελούν βασική προτεραιότητα της κοινωνικής πολιτικής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα άτομα με αναπηρία, σημειώνοντας ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις νέες τεχνολογίες διευρύνει τις δυνατότητες κοινωνικής συμμετοχής και αυτονομίας.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε ότι «Ο κόσμος μας αλλάζει και σε αυτή την αλλαγή θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί. Με πρωτοβουλίες όπως το “Όλοι Digital” δίνουμε στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και στα άτομα με αναπηρία τα εργαλεία για να εξοικειωθούν με την τεχνολογία και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Άλλωστε, έχουμε δει στην πράξη πόσο εύκολα προσαρμόζονται οι ηλικιωμένοι, όπως συνέβη και με την ψηφιακή ταυτοποίηση των εισιτηρίων μέσω του Gov.gr Wallet».

Τη σημασία του έργου από τεχνολογική και ερευνητική σκοπιά ανέδειξε ο Πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ Στέφανος Κόλλιας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα μικρής διάρκειας αλλά μεγάλης κλίμακας, που συμβάλλει στη διεύρυνση της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών από όλους τους πολίτες.

Στη διάσταση της προσβασιμότητας στάθηκε ο Πρόεδρος του ΙΝ-ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση του ψηφιακού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία προϋποθέτει όχι μόνο εκπαίδευση, αλλά και τη διασφάλιση ότι τα ψηφιακά περιβάλλοντα και οι εφαρμογές πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές προσβασιμότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έκανε ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Παπαναστασίου, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία των δήμων μετατρέπει την τεχνολογία από πιθανό παράγοντα αποκλεισμού σε εργαλείο ισότητας και αυτονομίας.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης τόνισε ότι ο Δήμος στηρίζει έμπρακτα την πρωτοβουλία μέσα από τα Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και στηρίζοντας ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους συμπολίτες.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Αττικής, τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, καθώς και δήμαρχοι και εκπρόσωποι από τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Παρασκευής, Αλίμου, Αχαρνών, Βάρης, Βύρωνα, Καλλιθέας, Κερατσινίου–Δραπετσώνας, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Περάματος, Ραφήνας, Φυλής, Χαϊδαρίου, Ήλιδας, Καρπενησίου, Κορίνθου, Λοκρών, Λουτρακίου, Μεγαρέων, Ναυπλίου, Ρεθύμνου και Τρίπολης.

Την εκδήλωση παρουσίασε και συντόνισε η δημοσιογράφος του MEGA Κατερίνα Νώντα.

Το πρόγραμμα «Όλοι Digital» ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026, ενώ αναμένεται να εκπαιδευτούν συνολικά 3.600 ηλικιωμένοι και 2.800 άτομα με αναπηρία.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET) και το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις (ΙΝ-ΕΣΑμεΑ) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

