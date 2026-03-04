Greek Data Center Association (GRDCA): Επίσημο μέλος του European Data Centre Association (EUDCA)

Η Ελληνική Ένωση Κατασκευαστών & Λειτουργών Κέντρων Δεδομένων (GRDCA) – ο οργανισμός που εκπροσωπεί τους φορείς λειτουργίας data centers, τους παρόχους υπηρεσιών και τους εμπλεκόμενους φορείς του κλάδου - ανακοίνωσε σήμερα την επίσημη ένταξή της ως μέλος του European Data Centre Association (EUDCA).

Η στρατηγική αυτή εξέλιξη ενισχύει τον ταχέως αναδυόμενο ρόλο της Ελλάδας ως digital και connectivity hub στη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, ενισχύει την εμπιστοσύνη προς την ελληνική αγορά και δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την προσέλκυση επενδύσεων, hyperscalers, εταιρειών που προσφέρουν λύσεις για υποβρύχιες διασυνδέσεις και υποθαλάσσιους αγωγούς, τηλεπικοινωνιακών παρόχων και άλλων στρατηγικών παικτών, επιταχύνοντας με αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη και την ωρίμανση του ελληνικού ψηφιακού οικοσυστήματος, παρέχοντας την ίδια στιγμή decentralizaion και σημαντικά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπλέον, δίνει στο GRDCA τη δυνατότητα να διασφαλίσει μια ισχυρή και στοχευμένη εκπροσώπηση της ελληνικής αγοράς στη διαμόρφωση μιας πιο ενοποιημένης, ανταγωνιστικής και ανθεκτικής ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας.

Με την ένταξή της στο EUDCA, το GRDCA γίνεται μέρος μιας δυναμικής συμμαχίας, με κορυφαίες εταιρείες data centers, που συνεργάζονται για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης. Το EUDCA – ο σημαντικότερος μη κερδοσκοπικός ευρωπαϊκός φορέας για τη βιομηχανία των data centers – λειτουργεί ως η συλλογική φωνή του κλάδου στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ, υπερασπιζόμενο τα συμφέροντα των operators και των εθνικών ενώσεων σε ολόκληρη την ήπειρο.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η ευρωπαϊκή κοινότητα των data centers ενώνεται γύρω από έναν κοινό στόχο: την ενίσχυση της παγκόσμιας ψηφιακής θέσης της Ευρώπης και την προώθηση πολιτικών που επιταχύνουν την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα.

Το GRDCA θα λάβει ενεργό ρόλο σε κρίσιμες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως οι συζητήσεις διαμόρφωσης πολιτικής και η υλοποίηση της πρωτοβουλίας Climate Neutral Data Centre Pact, που έχει ως στόχο να κάνει τα κέντρα δεδομένων κλιματικά ουδέτερα.

Βασικοί Στόχοι της Συνεργασίας:

Ευθυγράμμιση Πολιτικών: Συνεργασία με τα μέλη του EUDCA για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου που θα αντανακλά τις προτεραιότητες της ελληνικής αγοράς.

Βιώσιμη Ανάπτυξη: Προώθηση των βέλτιστων πρακτικών, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της καινοτομίας, σε πλήρη εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο ενεργειακής αποδοτικότητας, όπως ορίζεται στην Energy Efficiency Directive (EED).

Επενδύσεις & Ανάπτυξη: Δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και ελκυστικού για επενδύσεις περιβάλλοντος, που θα επιταχύνει την ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος data centers και θα στηρίξει τον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Know-how: Αξιοποίηση του knowledge hub και της ερευνητικής δραστηριότητας του EUDCA, όπως η έκθεση “State of European Data Centres 2025”. Ως ενεργό μέλος πλέον, το GRDCA αποκτά πρόσβαση σε ένα ευρύ οικοσύστημα ανταλλαγής τεχνογνωσίας, προτύπων πιστοποίησης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών ανάπτυξης ταλέντων, που ενισχύουν τη συνεχή εξέλιξη του κλάδου στην Ελλάδα.

Ο Αλέξανδρος Μπεχράκης, Πρόεδρος του GRDCA και CEO της Digital Realty στην Ελλάδα δήλωσε: «Η ένταξη του GRDCA στο EUDCA δεν είναι απλώς ένα θεσμικό βήμα, αλλά μια στρατηγική στιγμή που σηματοδοτεί τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση της επόμενης ψηφιακής εποχής της Ευρώπης.

Η χώρα μας βρίσκεται σε ένα μοναδικό σημείο σύγκλισης γεωγραφίας, τεχνογνωσίας και επενδύσεων, δημιουργώντας τις βάσεις για ένα ισχυρό και βιώσιμο οικοσύστημα data centers. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους κορυφαίους του ευρωπαϊκού κλάδου για να ενισχύσουμε την τεχνολογική πρόοδο, να θέσουμε νέα πρότυπα βιωσιμότητας και να ενισχύσουμε την ψηφιακή αυτονομία της Ευρώπης. Το όραμά μας είναι ξεκάθαρο: μια Ελλάδα που συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός δυναμικού, ανθεκτικού και παγκοσμίως ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού ψηφιακού οικοσυστήματος.»

Πηγή: skai.gr

