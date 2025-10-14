Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH) επιδιώκει να αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο το νευρικό σύστημα παρακολουθεί και ρυθμίζει τα εσωτερικά όργανα του σώματος.

Πώς άραγε αναγνωρίζει ο εγκέφαλός σας πότε είναι ώρα να πάρετε μια ανάσα, πότε έχει πέσει η αρτηριακή σας πίεση ή πότε το σώμα σας καταπολεμά μια λοίμωξη; Σύμφωνα με το scitechdaily.com, το κλειδί βρίσκεται στην ενδοδεκτικότητα, μια λιγότερο γνωστή διαδικασία μέσω της οποίας το νευρικό σύστημα παρακολουθεί και ερμηνεύει συνεχώς τα εσωτερικά σήματα για να διατηρεί σταθερές τις βασικές λειτουργίες του σώματος.

Ερευνητές από το Scripps Research και το Ινστιτούτο Allen τιμήθηκαν με το Βραβείο Μετασχηματιστικής Έρευνας του Διευθυντή των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (NIH) για την ανάπτυξη του πρώτου ολοκληρωμένου χάρτη του εσωτερικού αισθητηριακού δικτύου του σώματος.

Το έργο θα ηγηθεί ο βραβευμένος με Νόμπελ νευροεπιστήμονας Άρντεμ Παταπουτιάν, σε συνεργασία με τον Λι Γιε.

Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από χρηματοδότηση 14,2 εκατομμυρίων δολαρίων από τα NIH για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Αποκωδικοποίηση των σημάτων στο εσωτερικό

Ο Παταπουτιάν, ο οποίος μοιράστηκε το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής του 2021 για την ανακάλυψη κυτταρικών αισθητήρων αφής, θα χρησιμοποιήσει το βραβείο των NIH με την ομάδα του για να αποκωδικοποιήσει την ενδοδεκτικότητα.

«Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματά μας θα βοηθήσουν άλλους επιστήμονες να θέσουν νέα ερωτήματα σχετικά με το πώς τα εσωτερικά όργανα και το νευρικό σύστημα παραμένουν συγχρονισμένα», αναφέρει ο Γιε.

Σε αντίθεση με τις κλασικές αισθήσεις, όπως η όσφρηση, η όραση και η ακοή —οι οποίες είναι εξωτερικές και βασίζονται σε εξειδικευμένα αισθητήρια όργανα— η ενδοαντίληψη λειτουργεί μέσω ενός δικτύου νευρικών οδών που παρακολουθούν λειτουργίες όπως η κυκλοφορία του αίματος, η πέψη και η ανοσολογική δραστηριότητα. Επειδή αυτά τα σήματα προέρχονται από βαθιά μέσα στο σώμα και συχνά υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός της συνειδητής επίγνωσης, η ενδοαντίληψη περιγράφεται συχνά ως η «κρυφή έκτη αίσθηση» μας.

Παρά τη σημασία της, η ενδοδεκτικότητα έχει ιστορικά παραμεληθεί λόγω της πολυπλοκότητάς της. Τα σήματα από τα εσωτερικά όργανα διαδίδονται ευρέως, συχνά επικαλύπτονται και είναι δύσκολο να απομονωθούν και να μετρηθούν. Οι αισθητήριοι νευρώνες που μεταφέρουν αυτά τα μηνύματα διαπερνούν τους ιστούς - από την καρδιά και τους πνεύμονες έως το στομάχι και τα νεφρά - χωρίς σαφή ανατομικά όρια.

Κατασκευή του Πρώτου Διαδραστικού Άτλαντα

Με την υποστήριξη των NIH, η ομάδα θα καταγράψει τον τρόπο με τον οποίο οι αισθητήριοι νευρώνες συνδέονται με ένα ευρύ φάσμα εσωτερικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της καρδιάς και του γαστρεντερικού σωλήνα. Χρησιμοποιώντας τα ευρήματά τους, οι ερευνητές στοχεύουν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Άτλαντα, που θα καταγράφει ανατομικά και μοριακά αυτές τις νευρικές οδούς.

Στο ανατομικό σκέλος του έργου, οι ερευνητές θα επισημάνουν και θα παρακολουθήσουν μέσω απεικόνισης τα αισθητήρια νευρικά κύτταρα, καταγράφοντας τη διαδρομή τους από τον νωτιαίο μυελό στα διάφορα όργανα και δημιουργώντας έναν λεπτομερή τρισδιάστατο χάρτη των διαδρομών και των διακλαδώσεων. Στο μοριακό σκέλος, η ομάδα θα προσπαθήσει να ταυτοποιήσει τους διαφορετικούς τύπους αισθητήριων νευρώνων, αποκαλύπτοντας, για παράδειγμα, πώς οι νευρώνες που στέλνουν σήματα από το έντερο διαφέρουν από εκείνους που συνδέονται με την ουροδόχο κύστη ή τον λιπώδη ιστό. Από τον συνδυασμό αυτών των δεδομένων, θα προκύψει το πρώτο πρότυπο πλαίσιο για τη χαρτογράφηση του εσωτερικού αισθητηριακού δικτύου του σώματος.

Αποκωδικοποιώντας την ενδοδεκτικότητα, η ομάδα ελπίζει επίσης να αποκαλύψει βασικές αρχές της επικοινωνίας σώματος-εγκεφάλου που θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν νέες προσεγγίσεις στη θεραπεία ασθενειών. Η δυσλειτουργία των οδών ενδοδεκτικότητας έχει συσχετιστεί με αυτοάνοσα νοσήματα, χρόνιο πόνο, νευροεκφυλιστικές νόσους και υψηλή αρτηριακή πίεση.

«Η ενδοδεκτικότητα είναι θεμελιώδης για σχεδόν κάθε πτυχή της υγείας, αλλά παραμένει ένα σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο πεδίο της νευροεπιστήμης», δήλωσε ο Ξιν Τζιν, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Scripps Research. «Ο πρώτος χάρτης αυτού του συστήματος θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε καλύτερα πώς ο εγκέφαλος διατηρεί την ισορροπία, πώς αυτή διαταράσσεται σε ασθένειες και πώς θα μπορούσε να αποκατασταθεί», κατέληξε ο ερευνητής.

Πηγή: skai.gr

