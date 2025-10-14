Ημερίδα αφιερωμένη στην Κβαντική Επιστήμη και τις δυνάμεις που διαμορφώνουν την πραγματικότητα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, από τις 10:00 έως τις 17:00, στο Συνεδριακό Κέντρο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Το 2025 έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως Διεθνές Έτος Κβαντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ανάπτυξη της Κβαντικής Μηχανικής. Πρόσφατα, το Νόμπελ Φυσικής απονεμήθηκε σε τρεις επιστήμονες για τη συμβολή τους στην πρόοδο της Κβαντικής Μηχανικής.

Στην ημερίδα, διακεκριμένοι επιστήμονες, καλλιτέχνες και στελέχη νεοφυών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας θα παρουσιάσουν με κατανοητό και ενδιαφέροντα τρόπο τι είναι η Κβαντομηχανική και η Κβαντική Φυσική, τι συμβαίνει στο Σύμπαν, αλλά και πώς ο αόρατος κβαντικός κόσμος επηρεάζει την καθημερινότητα, τη νευρολογία, την ενέργεια, τον πολιτισμό και την τεχνολογία.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.