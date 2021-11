Επανήλθε μετά από περίπου μια ώρα το Instagram... Πρόβλημα σύνδεσης στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης αντιμετώπισαν νωρίτερα πολλοί χρήστες, ωστόσο αυτή τη φορά το πρόβλημα δεν φαίνεται γενικευμένο σε όλους τους χρήστες.

Το μήνυμα που έβλεπαν πολλοί χρήστες έχει ως εξής: "Sorry, this page isn't available.The link you followed may be broken, or the page may have been removed. Go back to Instagram." (Συγγνώμη, αυτή η σελίδα δεν είναι διαθέσιμη. Ο σύνδεσμος που ακολουθήσατε μπορεί να είναι σπασμένος, ή η σελίδα να αφαιρέθηκε. Γυρίστε στο Instagram).

Οι μηχανικοί λογισμικού της εταιρείας Facebook (μητρικής του Instagram) είχαν αποδώσει στις αρχές Οκτωβρίου τη διακοπή της λειτουργίας των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Instagram, WhatsApp και Messenger για περίπου έξι ως επτά ώρες σε "προβληματικές αλλαγές ρυθμίσεων" σε δρομολογητές και εξυπηρετητές τους, που έθεσαν εκτός λειτουργίας τα κέντρα δεδομένων τους.

