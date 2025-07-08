Για τις πρωτοβουλίες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών -που οδήγησαν στην ανάληψη υλοποίησης εμβληματικών έργων στο τομέα του διαστήματος και αναδεικνύουν την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό πυλώνα ανάπτυξης καινοτομίας στις νέες διαστημικές τεχνολογίες επικοινωνιών- ενημερώθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος από τον διευθυντή και πρόεδρο του ΔΣ του ΕΕΑ, Σπύρο Βασιλάκο.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Σταύρος Καλαφάτης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο κ. Βασιλάκος παρουσίασε τις εξελίξεις σε ένα μοναδικό πιλοτικό στον κόσμο πείραμα σε συνεργασία με τη NASA και την ESA: την επικοινωνία με ακτίνες λέιζερ του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου στην Κορινθία με διαστημόπλοιο στον Άρη, σε απόσταση 300 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, στο πλαίσιο της διαστημικής αποστολής «ΨΥΧΗ-Phyche». Το μήνυμα στάλθηκε και λίγα λεπτά αργότερα η απάντηση έφτασε στο Αστεροσκοπείο Χελμού. Πρόκειται για τη βαθύτερη ευρυζωνική ζεύξη στο διάστημα, που μπορεί να σημαίνει πραγματική «επανάσταση» στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών.

Σε αυτό το πρωτοποριακό πείραμα συμμετέχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών -και με τα δύο Αστεροσκοπεία που διαθέτει στην Πελοπόννησο- με στόχο να μετατραπεί το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου στο μεγαλύτερο διαστημικό κόμβο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εμβληματική αυτή συνεργασία θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες στη θεματική περιοχή των οπτικών και κβαντικών επικοινωνιών και θα λειτουργήσει ως αναπτυξιακός παράγοντας, καθιστώντας το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την Ελλάδα σημαντικό παίκτη σε διεθνές επίπεδο στις διαστημικές εφαρμογές και στις νέες τεχνολογίες.

