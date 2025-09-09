Τιμητικό «Χρυσό Αλέξανδρο» θα απονείμει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στον σπουδαίο δημιουργό Γιώργο Τσεμπερόπουλο, έναν από τους πιο αγαπημένους σκηνοθέτες, με ταινίες που έχουν σημειώσει τεράστια επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Συγκεκριμένα, το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (30/10-9/11/2025) θα διοργανώσει μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του, στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν όλες οι μεγάλου μήκους ταινίες του.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί masterclass, στη διάρκεια του οποίου θα μοιραστεί με το κοινό τα μυστικά της τέχνης του, ενώ θα προβληθεί η ταινία «Άντε Γεια», μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Η ειδική έκδοση του Φεστιβάλ «Πρώτο Πλάνο» θα είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Τσεμπερόπουλο και θα περιλαμβάνει σπάνιο φωτογραφικό υλικό, μια μεγάλη συνέντευξη και πρωτότυπα κείμενα για τον ίδιο και το έργο του.

«Αντε Γεια»

Σε δηλώσεις του, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ορέστης Ανδρεαδάκης, ανέφερε: «Το διεισδυτικό βλέμμα του Τσεμπερόπουλου και η προσωποκεντρική προσέγγισή του αφουγκράζονται τις αγωνίες μιας τάξης ανθρώπων, των οποίων ο λόγος σπανίως βρήκε διέξοδο στη μεγάλη οθόνη με τόση καθαρότητα. Χαιρόμαστε πολύ για αυτό το αφιέρωμα που μας δίνει την ευκαιρία να τιμήσουμε έναν σπουδαίο δημιουργό, έναν πολύτιμο συνεργάτη και φίλο».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος μόλις πληροφορήθηκε την επικείμενη βράβευσή του δήλωσε: «Ωχ! Βράβευση για το έργο μου; Τιμή μου! Η Θεσσαλονίκη μόνο χαρές μού έχει προσφέρει μια ολόκληρη ζωή! Είναι μια πόλη που ξέρει να δίνει, είναι η πόλη των πέντε αισθήσεων. Με έκτη, αυτή τη μοναδική αίσθηση που έχουμε όταν περπατάμε μόνοι στην παραλία, κουβαλώντας ακόμη την ταινία που μόλις είδαμε στο Φεστιβάλ και μας άγγιξε. Αγαπώ την πόλη, αγαπώ το Φεστιβάλ και τους ανθρώπους του. Έχω συνεργαστεί με αυτή την υπέροχη ομάδα, γι' αυτό και αυτή η βράβευση αποκτά ξεχωριστή σημασία».

«Ο εχθρός μου»

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, «στον πυρήνα του φιλμικού σύμπαντος του Γιώργου Τσεμπερόπουλου κρύβονται τα πάθη και οι επιθυμίες των ανθρώπων μέσα στις πολύπλοκες μεγαλουπόλεις του σήμερα και σε μια Ελλάδα που μεταβάλλεται ραγδαία. Στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα προβληθούν έξι μεγάλου μήκους ταινίες του σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη, ανάμεσά τους και το ντοκιμαντέρ 'Μέγαρα', το οποίο σκηνοθέτησε με τον Σάκη Μανιάτη. Το αφιέρωμα διατρέχει το δημιουργικό νήμα του σκηνοθέτη, σεναριογράφου και παραγωγού από τα πρώτα του βήματα μέχρι την πιο πρόσφατη ταινία του 'Υπάρχω', τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία των τελευταίων ετών στο ελληνικό box office, η οποία έχει πάρει κινηματογραφική διανομή σε πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο και παρουσιάζει τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη, της φωνής που 'μίλησε' στις καρδιές όλων των Ελλήνων».

«Υπάρχω»

Ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος σπούδασε κινηματογράφο στο American Film Institute στο Λος Άντζελες, όπου έζησε έξι χρόνια, σκηνοθετώντας ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες και θεατρικές παραστάσεις. Στη διάρκεια της πολύχρονης καριέρας του, έχει θητεύσει σε όλα τα στάδια της κινηματογραφικής παραγωγής: έχει παίξει σε ταινίες, έχει υπάρξει βοηθός σκηνοθέτη δίπλα σε άλλους εμβληματικούς δημιουργούς, είναι σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, ενώ έχει εργαστεί ως παραγωγός διαφημιστικών ταινιών επί 25 χρόνια. Όλες αυτές τις διαστάσεις τις έχει φέρει στο σκηνοθετικό του έργο, στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει με τους ηθοποιούς, στην εμπιστοσύνη με την οποία εμπνέει το συνεργείο του. Ταυτόχρονα, έχει υπηρετήσει τον ελληνικό κινηματογράφο και σε επίπεδο θεσμικό, τόσο ως πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου από το 2019 μέχρι το 2022 όσο και ως μέλος του ΔΣ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, από το 2015 μέχρι και το 2019, και μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου τη διετία 1991-1992.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

