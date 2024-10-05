Έχουν περάσει σχεδόν 25 χρόνια από τότε που ο Μπρους Γουίλις, υποδυόμενος τον φανταστικό χαρακτήρα Χάρι Στάμπερ στην ταινία υπερπαραγωγή, Αρμαγεδδών, έσωσε τη Γη από έναν αστεροειδή που κατευθυνόταν προς τον πλανήτη μας.

Με έναν αυθεντικό χολιγουντιανό τρόπο, ο πρωταγωνιστής έσωσε τη Γη πυροδοτώντας μια πυρηνική βόμβα που είχε εμφυτευθεί στον αστεροειδή, αποτρέποντας αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν «γεγονός μαζικής εξαφάνισης». Όλος ο κόσμος επικροτούσε τον ήρωα (τουλάχιστον στην ταινία).

Ο κόσμος είναι σε θέση να ζητωκραυγάζει πλέον στην πραγματική ζωή. Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Physics, φυσικοί στα Εθνικά Εργαστήρια Sandia στο Νέο Μεξικό, των ΗΠΑ, λένε ότι έχουν προσομοιώσει έναν πυρηνικό παλμό ακτίνων Χ που κατευθύνεται στην πλευρά ενός αστεροειδούς για να αλλάξει την τροχιά του και έτσι αυτός να αποφύγει μια σύγκρουση με τη Γη.

Πώς λειτούργησε το πείραμα;

Σε ένα πρόσφατο πείραμα που διεξήχθη στα Εθνικά Εργαστήρια Sandia, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια μηχανή Ζ για να δημιουργήσουν τους παλμούς ακτίνων Χ. Αυτή είναι μια από τις πιο ισχυρές μηχανές ακτινοβολίας στον κόσμο που μπορεί να δημιουργήσει μαγνητικά πεδία και ακτίνες Χ.

Για να δημιουργηθεί ο παλμός ακτίνων Χ, μια έντονη ηλεκτρική έκρηξη κατευθύνεται σε ένα θύλακα αερίου αργού. Αυτό πυροδοτεί μια έκρηξη του αερίου αργού και το μετατρέπει σε πλάσμα. Το πλάσμα εκπέμπει ένα ισχυρό κύμα ακτίνων Χ προς τον στόχο, μιμούμενο αποτελεσματικά μια πυρηνική έκρηξη στο διάστημα.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν έναν παλμό ακτίνων Χ για να προσομοιώσουν μια πυρηνική έκρηξη στην επιφάνεια ενός βράχου που μοιάζει με αστεροειδή σε συνθήκες παρόμοιες με αυτές του διαστήματος. Ο παλμός δημιούργησε ένα νέφος ατμού που έσπρωξε τον βράχο μακριά.

«Το εξατμισμένο υλικό εκτοξεύεται από τη μία πλευρά, ωθώντας τον αστεροειδή προς την αντίθετη κατεύθυνση», δήλωσε ο δρ Νέιθαν Μουρ, ο επικεφαλής συγγραφέας της νέας μελέτης, σε δήλωση Τύπου.

Σε μια συνέντευξη στο Space.com, έναν ιστότοπο που επικεντρώνεται στην εξερεύνηση του διαστήματος και την αστρονομία, ο Μουρ είπε:

«Πρέπει να συγκεντρώσετε πολλή ισχύ, περίπου 80 τρισεκατομμύρια βατ, σε έναν πολύ μικρό χώρο, στο μέγεθος ενός καλωδίου ή μολυβιού και πολύ γρήγορα, περίπου μέσα σε 100 δισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου, για να δημιουργηθεί ένα πολύ καυτό πλάσμα αργού, αρκετά εκατομμύρια μοιρών, ώστε να κάνει μια αρκετά ισχυρή έκρηξη ακτίνων Χ για να θερμάνει την επιφάνεια του υλικού του αστεροειδούς σε δεκάδες χιλιάδες βαθμούς για να του δώσει αρκετή ώθηση».

Η λύση ήταν να χρησιμοποιήσουμε αυτό που αποκαλείται «ψαλίδι ακτίνων Χ». Αυτό περιλάμβανε το κρέμασμα του βράχου χρησιμοποιώντας εξαιρετικά λεπτά σύρματα από φύλλο αλουμινίου περίπου το ένα όγδοο του πάχους μιας ανθρώπινης τρίχας.

«Ένα βασικό γεγονός ήταν ότι οι αστεροειδείς στο διάστημα δεν συνδέονται με τίποτα. Αλλά σε ένα εργαστήριο, τα πάντα έλκονται προς τα κάτω από τη βαρύτητα της Γης, έτσι τα πάντα συγκρατούνται στη θέση τους από τη βαρυτική του προσκόλληση σε κάτι άλλο. Αυτό δεν θα άφηνε τον αστείο αστεροειδή μας να κινηθεί με την ελευθερία ενός στο διάστημα. Και τα μηχανικά εξαρτήματα θα δημιουργούσαν τριβή που θα διαταράσσει την κίνηση του πλαστού αστεροειδούς», είπε ο Μουρ.

Έχουμε προσπαθήσει να αλλάξουμε την τροχιά ενός αστεροειδούς στο παρελθόν;

Η αλλαγή της τροχιάς ενός αστεροειδούς μπορεί να φαίνεται περισσότερο φαντασία παρά επιστήμη, αλλά τον Νοέμβριο του 2021, η αποστολή Double Asteroid Redirection Test (DART) από τη NASA συνέτριψε ένα διαστημόπλοιο στον αστεροειδή Dimorphos και άλλαξε με επιτυχία την τροχιακή διαδρομή του αστεροειδούς. Ευτυχώς, ο αστεροειδής Dimorphos δεν ήταν απειλή για τη Γη. Επιλέχθηκε για να ελεγχθεί εάν μια πρόσκρουση από άλλο αντικείμενο θα μπορούσε να είναι μια βιώσιμη μέθοδος για την εκτροπή ενός αστεροειδούς.

