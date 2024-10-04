Πανεπιστήμιο της Χιλής: Aνέπτυξε το εμβόλιο αντιστρέψιμης στείρωσης για σκύλους

Ο Φίντλεϊ είναι ένας τυχερός σκύλος .

Το μικρόσωμο, ασπροκαφέ χιλιανό τεριέ είναι ένα από τα πρώτα σκυλιά στον κόσμο που στειρώθηκε χωρίς να μπει στο χειρουργείο.

Η διαδικασία έγινε στο σπίτι του στο Σαντιάγκο, ενώ τον κρατούσε στην αγκαλιά της η ιδιοκτήτριά του και τον τάιζε λιχουδιές πριν και μετά. Στη συνέχεια, ο Φίντλεϊ άρχισε να χοροπηδάει, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Δεν υπήρξε νάρκωση, ούτε επέμβαση, μόνο μια ένεση που οι επιστήμονες λένε ότι είναι ένα «εμβόλιο ανοσοευνουχισμού» που αποκαλείται Egalitte.

Ο Λεονάρντο Σάενς, κτηνίατρος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Χιλής, όπου αναπτύχθηκε το εμβόλιο, λέει ότι μπλοκάρει την ορμόνη που ευθύνεται για την αναπαραγωγή και είναι αντιστρέψιμο.

«Εάν μπλοκάρουμε αυτήν την ορμόνη, δεν παράγεται γοναδοτροπίνη και επομένως το ζώο είναι σε κατάσταση στείρωσης», εξήγησε.

Το εμβόλιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε θηλυκά και σε αρσενικά ζώα και κοστίζει 50.000 πέσο Χιλής (περίπου 50 ευρώ). Απαιτείται συνταγή κτηνιάτρου και εξέταση του ζώου για να διαπιστωθεί εάν είναι σε κατάσταση να λάβει το εμβόλιο.

Ο Σάενς είπε ότι το εμβόλιο μπορεί να βοηθήσει να στειρωθούν ζώα σε μεγάλη κλίμακα, δεδομένου ότι η διαδικασία δεν είναι τόσο περίπλοκη όσο η χειρουργική επέμβαση.

«Μια ένεση είναι πολύ ευκολότερη και μπορείς να εμβολιάσεις πολύ μεγαλύτερο αριθμό ζώων, αν χρειάζεται να ελέγξεις τους ρυθμούς αναπαραγωγής», είπε.

Η δυνατότητα αντιστροφής της στείρωσης είναι αυτό που ώθησε την ιδιοκτήτρια του Φίντλεϊ, την Ταμάρα Ζαμοράνο, να επιλέξει αυτή τη μέθοδο.

«Με την άλλη διαδικασία, τον ευνουχισμό, φοβόμουν λίγο. Πέρα από το ότι αυτή είναι απλή, είναι και αντιστρέψιμη, επομένως εάν θέλουμε να ζευγαρώσει, όταν έρθει η ώρα, θα μπορούμε», εξήγησε.

Ο Φίντλεϊ δεν έκανε κανένα σχόλιο για τη διαδικασία αλλά ήταν λίγο νευρικός τη στιγμή που του έκαναν την ένεση. Αργότερα, έγλειψε με χαρά το χέρι του κτηνιάτρου και συνέχισε την ημέρα του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

