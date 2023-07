«Beyond the Light»: Όταν η τέχνη και η επιστήμη «ενώνονται» γίνονται… θαύματα – Ένα ταξίδι σε γαλαξιακά φαινόμενα (video) Τεχνολογία 10:53, 28.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

70

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η κινηματογραφική εμπειρία αξιοποιεί σπηλαιώδεις χώρους και οθόνες με την υψηλότερη διαθέσιμη σήμερα ανάλυση για να παρουσιάσει μια συνεργασία με τη NASA, αποδίδοντας με καλλιτεχνικό τρόπο δεδομένα που συνέλαβε το James Webb Space Telescope