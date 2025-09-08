Athens Innovation Summit: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της καινοτομίας

Το Athens Innovation Summit, ο θεσμός που γεννήθηκε από την Endeavor Greece στην Ελλάδα και φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την παγκόσμια καινοτομία, επιστρέφει για 2η φορά στις 12 Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, φιλοξενώντας μια κορυφαία συζήτηση για το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης, την Ηθική και τη Δημοκρατία. Φέτος, η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Google Ελλάδος.

Κεντρικοί ομιλητές της φετινής διοργάνωσης θα είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ελληνοκύπριος Νομπελίστας Χημείας και Συνιδρυτής & CEO της Google DeepMind, Demis Hassabis, ένας από τους πιο επιδραστικούς επιστήμονες της εποχής μας. Ως ιδρυτής της Google DeepMind, έχει οδηγήσει σε επαναστατικές ανακαλύψεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με κορυφαίο επίτευγμα το AlphaFold που χαρτογράφησε τη δομή σχεδόν κάθε γνωστής πρωτεΐνης και άλλαξε ριζικά την ιατρική και τη βιοτεχνολογία. Ο ίδιος ξεχωρίζει για το επιχειρηματικό του όραμα και την παγκόσμια επιρροή του στην τεχνολογική σκηνή.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Συνιδρύτρια & CEO της Endeavor, Linda Rottenberg, η οποία με αφορμή την Εκδήλωση, δήλωσε σχετικά: «Είμαι ενθουσιασμένη που επιστρέφω στην Αθήνα, τη γενέτειρα της δημοκρατίας και της φιλοσοφίας, για να συντονίσω αυτή τη σημαντική συζήτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στην Endeavor, πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την αντιμετώπιση των πιο κρίσιμων προκλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, και ότι ο ουσιαστικός διάλογος είναι το μέσο για να καθορίσουμε την πορεία προς τα εμπρός. Γι’ αυτό και αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή, η συμμετοχή σε έναν ουσιαστικό διάλογο με τόσο διακεκριμένες προσωπικότητες, με στόχο να εξετάσουμε πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα διαμορφώσει τις ζωές μας και πώς η νέα γενιά επιχειρηματιών, πολιτικών και ενεργών πολιτών μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτής της καθοριστικής συγκυρίας».

Το Athens Innovation Summit είναι ένα παγκόσμιο φόρουμ που γεφυρώνει τη διαχρονική φιλοσοφική κληρονομιά της Ελλάδας, με τα καίρια τεχνολογικά ερωτήματα που διαμορφώνουν το κοινό μας μέλλον.

Ξεκίνησε το 2022 στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού από την Endeavor Greece και συγκεντρώνει ηγέτες, επιχειρηματίες, επιστήμονες και πολίτες για να εξερευνήσουν πώς η καινοτομία μπορεί να προάγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ανθεκτικότητα των δημοκρατικών θεσμών και την ευημερία χωρίς αποκλεισμούς. Δημιουργώντας μια διεθνή πλατφόρμα διαλόγου, ο θεσμός αυτός εξελίσσεται σε κεντρικό σημείο χάραξης στρατηγικής για το μέλλον της καινοτομίας σε παγκόσμια κλίμακα. Φέτος, το Athens Innovation Summit της επιστρέφει με έμφαση σε ένα από τα πιο πιεστικά θέματα της εποχής μας.

Η συμμετοχή στο Athens Innovation Summit πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης, ωστόσο περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων θα διατεθεί για το κοινό μέσω αιτήματος στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης https://athensinnovationsummit.org/.

Η Σημασία του Athens Innovation Summit για την Ελλάδα

Την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα μετατράπηκε από παράδειγμα οικονομικής κρίσης, σε ιστορία επιτυχίας και σε ένα Έθνος Καινοτομίας. Οι στοχευμένες μεταρρυθμίσεις, ο ριζικός ψηφιακός μετασχηματισμός των δημόσιων υπηρεσιών και ένα πιο φιλικό περιβάλλον για επενδύσεις και τεχνολογία, έχουν επανατοποθετήσει τη χώρα ως έναν ελκυστικό τόπο για εργασία, δημιουργία, επένδυση και διαβίωση.

Η ταλαντούχα ελληνική διασπορά επιστρέφει (ή συμμετέχει εξ αποστάσεως), παγκόσμιοι τεχνολογικοί κολοσσοί ενισχύουν την παρουσία τους στην Ελλάδα και μια νέα γενιά ιδρυτών ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών (scale-ups) κάνει την εμφάνισή της. Το Athens Innovation Summit 2 αξιοποιεί αυτή τη δυναμική για να διατυπώσει μια τολμηρή πρόταση: Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη διεθνή συζήτηση σχετικά με τις αξίες που θα διαμορφώσουν την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), έναν ρόλο που ευθυγραμμίζεται μοναδικά με τη φιλοσοφική της κληρονομιά.

Χτίζοντας μια Παράδοση: Από το Πρώτο Athens Innovation Summit έως Σήμερα

Το Athens Innovation Summit ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου 2022 στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, με την Endeavor Greece να διοργανώνει μια εκδήλωση-ορόσημο για την καινοτομία στην Ελλάδα. Το ιστορικό εκείνο βράδυ περιλάμβανε μια συζήτηση μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Ted Sarandos (Co-CEO & Chief Content Officer, Netflix) και της Linda Rottenberg (Co-Founder & CEO της Endeavor), η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία χιλιάδων παρευρισκομένων από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Adrien Brody απήγγειλε δραματικά τον Επιτάφιο του Περικλή, συνδέοντας τα αρχαία δημοκρατικά ιδεώδη με τον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο.

Η υπόσχεση εκείνης της βραδιάς, να δημιουργηθεί ένα φόρουμ καινοτομίας παγκόσμιας κλάσης με ελληνικές ρίζες αλλά διεθνή εμβέλεια, συνεχίζεται με το 2o Athens Innovation Summit που αυτή τη φορά τοποθετεί την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και τις καινοτόμες τεχνολογίες (disruptive technologies) στο επίκεντρο της συζήτησης.

Σχετικά με την Endeavor Greece

Η Endeavor Greece είναι το ελληνικό γραφείο της Endeavor, της κορυφαίας παγκόσμιας κοινότητας επιχειρηματιών υψηλής επιρροής. Από την ίδρυσή της το 2012, η Endeavor Greece βρίσκεται στο επίκεντρο του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας, εντοπίζοντας και υποστηρίζοντας ιδρυτές με φιλοδοξία διεθνούς ανάπτυξης, δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και διάθεση να επιστρέψουν αξία στην κοινότητα. Μέσω κορυφαίου mentoring, πρόσβασης σε αγορές, κεφάλαια, ερευνητικές εκθέσεις και πρωτοβουλίες, όπως το podcast Outliers και το Innovation Nation, η Endeavor βοηθά τους επιχειρηματίες να συνεχίσουν να οραματίζονται, να αναπτύσσονται ταχύτερα και να πολλαπλασιάζουν τον θετικό τους αντίκτυπο στην οικονομία.



