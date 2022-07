Την πορεία του κινεζικού πυραύλου, ο οποίος κινείται εκτός ελέγχου στην ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης και αναμένεται να καταπέσει τις αμέσως επόμενες ώρες, παρακολουθούν οι επιστήμονες, υπολογίζοντας τα τελευταία δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Αεροδιαστημικής εταιρείας, ο κινεζικός πύραυλος είναι πολύ πιθανό να καταπέσει στη θάλασσα, και συγκεκριμένα στον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό, αφού περάσει πάνω από τα νησιωτικα συμπλέγματα των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας και της Γουινέας.

Δείτε τις τελευταίες εκτιμήσεις:

Adjusting the view of our latest prediction map to make the center of the window (satellite icon) easier to see. No change in the prediction. https://t.co/YDoqqQopyU pic.twitter.com/u6DilB0Q0K