Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τον τρόπο που εργαζόμαστε, επικοινωνούμε και προστατευόμαστε στον ψηφιακό κόσμο.

Στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και στον Βασίλη Κουφόπουλο μίλησαν δύο Έλληνες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της τεχνολογικής επανάστασης: ο Ευάγγελος Κωτσοβίνος, Vice President και General Manager στην Google, και η Ευδοξία Ψάλτη, Senior Engineering Director στον τομέα του ΑΙ στη Microsoft στις ΗΠΑ.

Με διαφορετικές οπτικές αλλά κοινό στόχο, μίλησαν για τις ευκαιρίες, τους κινδύνους και το μέλλον της ΤΝ.

Ευάγγελος Κωτσοβίνος: Θέλουμε να «σκοτώσουμε» τα passwords

Εστιάζοντας στις απάτες στο Διαδίκτυο, ο Ευάγγελος Κωτσοβίνος ξεκίνησε με μια ανησυχητική διαπίστωση. «Το 60% των χρηστών πιστεύει ότι έχουν αυξηθεί οι διαδικτυακές απάτες, ενώ το 35% έχει πέσει προσωπικά θύμα». Η λύση, όπως λέει, ξεκινά από την επαγρύπνηση. «Ό,τι μήνυμα έρχεται και δεν το περιμένουμε, πρέπει να μας υποψιάζει. Αν λέει ότι είναι επείγον και πρέπει να γίνει τώρα, ή αν ζητάει δεδομένα και περιέχει link, καλό είναι να το αποφύγουμε».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα passkeys, μια τεχνολογία που, όπως είπε, μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τα passwords. «Τα passkeys είναι πιο ασφαλή, δεν χρειάζεται να τα θυμόμαστε και αποθηκεύονται στη συσκευή μας. Θέλουμε σταδιακά να ‘σκοτώσουμε’ τα passwords».

Για τον ίδιο, το Διαδίκτυο έχει δύο όψεις: την ευκολία με την οποία στήνονται μαζικές απάτες, αλλά και τα εργαλεία που διαθέτουν πλέον οι ειδικοί για να εντοπίζουν τους δράστες. «Είναι πολύ εύκολο και φθηνό να στήσεις μια επιχείρηση απάτης στο Internet. Κι αν 10 ή 20 άτομα πατήσουν το link, υπάρχει κέρδος. Από την άλλη, έχουμε γίνει πολύ δυνατοί στο να βλέπουμε ποιος κρύβεται πίσω από μια επίθεση».

Στον «πόλεμο» αυτόν, η τεχνητή νοημοσύνη είναι όπλο και για τις δύο πλευρές. «Υπάρχουν εγκληματικές οργανώσεις που χρησιμοποιούν την ΤΝ για να κλέψουν δεδομένα, αλλά κι εμείς τη χρησιμοποιούμε για να εντοπίσουμε και να μπλοκάρουμε τέτοιες επιθέσεις. Είναι ένας πόλεμος καλών και κακών».

Τέλος, αναφέρθηκε και στις ευκαιρίες συνεργασίας με τη Google. «Αν αυτό είναι το όνειρό σας, κυνηγήστε το. Ο όγκος αιτήσεων είναι τεράστιος και χρειάζονται δεξιότητες, αλλά η ανέλιξη μέσα στην εταιρεία είναι εφικτή. Το σημαντικό είναι να μπείτε».

Ευδοξία Ψάλτη: Η ΤΝ δεν αντικαθιστά μόνο, αλλά δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίας

Από τη δική της πλευρά, η Ευδοξία Ψάλτη τόνισε τον μετασχηματιστικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία. «Η ΤΝ μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα μέσω αυτοματοποίησης, να δημιουργήσει νέα προϊόντα και να βελτιστοποιήσει διαδικασίες».

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε, οι επιχειρήσεις που την έχουν ενσωματώσει έχουν δει «10% με 30% βελτίωση στα έσοδα και μείωση κόστους κατά 20%». Παραδείγματα επιτυχημένων εφαρμογών, όπως είπε, υπάρχουν παντού: από recommendation engines στο λιανεμπόριο που αυξάνουν τις πωλήσεις, έως συστήματα που βοηθούν γιατρούς να αναλύουν ακτινογραφίες γρηγορότερα.

Όσο για το αν η ΤΝ αντικαθιστά θέσεις εργασίας, απάντησε: «Εξαρτάται. Κάποιες δουλειές αυτοματοποιούνται, αλλά δημιουργούνται και νέες θέσεις που απαιτούν γνώσεις ΤΝ. Κάθε μέρα θα εμφανίζονται νέα επαγγέλματα που βασίζονται στην ανάγκη κατανόησης αυτής της τεχνολογίας».

Ιδιαίτερη σημασία έδωσε στην εκπαίδευση και ιδίως στις συνεργασίες με ελληνικά πανεπιστήμια. «Η Microsoft δίνει πρόσβαση σε εργαλεία και πόρους για φοιτητές και ερευνητές. Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε την επόμενη γενιά ώστε το AI να ενταχθεί σε όλα τα επίπεδα».

Στο κομμάτι της ηθικής και της διαφάνειας, στάθηκε στο AI Act της Ευρώπης. «Πρέπει να εμπιστεύονται την ΤΝ και οι χρήστες και οι επιχειρήσεις. Να αποφύγουμε την παραπληροφόρηση και να υπάρχει υπεύθυνη χρήση σε παγκόσμιο επίπεδο».

Τέλος, η ίδια ως μέλος στην Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη βλέπει ισχυρές προοπτικές για τη χώρα μας.

«Γίνονται επενδύσεις σε AI labs και data centers. Υπάρχουν startups, νέοι ερευνητές και επιστήμονες που επιστρέφουν ή μένουν εδώ για να φέρουν καινοτομίες. Με καλές επενδύσεις και συνεργασίες, μειώνουμε το χάσμα με τις ΗΠΑ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.