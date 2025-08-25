Τι ισχύει τελικά με το Τρίγωνο των Βερμούδων- Οι ειδικοί απαντούν

Από εξαφανισμένα αεροπλάνα μέχρι στοιχειωμένα «πλοία-φαντάσματα», το Τρίγωνο των Βερμούδων αποτελεί σημείο στο οποίο και έχουν καταγραφεί μερικά από τα πιο παράξενα φαινόμενα του πλανήτη.

Βρίσκεται ανάμεσα στη Φλόριντα, το Πουέρτο Ρίκο και τις Βερμούδες και η μακρά ιστορία ναυαγίων στην περιοχή έχει τροφοδοτήσει αμέτρητες υπερφυσικές θεωρίες.

Τώρα όμως, επιστήμονας ισχυρίζεται ότι κατάφερε επιτέλους να λύσει το μυστήριο με το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί.

Ο ωκεανογράφος δρ Σάιμον Μπόξολ, από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, υποστηρίζει ότι η πραγματική εξήγηση δεν έχει καμία σχέση με UFO ή πύλες.

Αντίθετα, αποδίδει τις εξαφανίσεις σε γιγαντιαία, απρόβλεπτα κύματα που μπορούν να φτάσουν διπλάσιο ύψος και να υψωθούν μέχρι και 30 μέτρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα μεγάλο πλοίο που θα παγιδευόταν σε τέτοιο κύμα θα μπορούσε να βυθιστεί μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Η ανατριχιαστική φήμη περί ανεξήγητων φαινομένων στο Τρίγωνο των Βερμούδων ενισχύθηκε το 1918, όταν εξαφανίστηκε εκεί το USS Cyclops, αμερικανικό πλοίο που μετέφερε κάρβουνο στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με πλήρωμα 306 ανθρώπων.

Το πλοίο χάθηκε χωρίς να εκπέμψει σήμα κινδύνου και δε βρέθηκε ποτέ ίχνος του.

Η μυστηριώδης εξαφάνιση τροφοδότησε δεκάδες θεωρίες συνωμοσίας.

Ο δρ Μπόξολ όμως υποστηρίζει ότι πιθανότερη αιτία ήταν η εμφάνιση ενός τέτοιου προαναφερθέντος κύματος.

Σε ντοκιμαντέρ του Channel 5 («The Bermuda Triangle Enigma»), ο ίδιος εξηγεί ότι η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή αποτελεί «θερμή ζώνη» για τέτοια κύματα, αφού καταιγίδες από βορρά και νότο συναντώνται με επιπρόσθετα καιρικά μέτωπα από τη Φλόριντα, δημιουργώντας εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες.

Μαζί με την ομάδα του, ο Μπόξολ κατασκεύασε μοντέλο του USS Cyclops και διαπίστωσε ότι το επίπεδο κάτω μέρος του και το τεράστιο μέγεθος το καθιστούσαν ευάλωτο: ένα απότομο κύμα θα μπορούσε να το «ανασηκώσει» και να το σπάσει στη μέση.

Είναι όντως «Τρίγωνο του διαβόλου»;

Στην πραγματικότητα πολλοί ειδικοί δε βλέπουν κανένα μυστήριο όσον αφορά την περιοχή.

Οργανισμοί όπως η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανογραφίας και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ) και η ασφαλιστική Lloyd’s του Λονδίνου σημειώνουν ότι τα ποσοστά ναυαγίων ή αεροπορικών δυστυχημάτων στο Τρίγωνο δεν ξεπερνούν τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Εκτιμούν δε πως τα περιστατικά εξηγούνται απόλυτα.

Στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι απώλειες πλοίων και αεροσκαφών στο Τρίγωνο δεν είναι περισσότερες από άλλες πολυσύχναστες θαλάσσιες περιοχές. Όπως σημειώνει η NOAA, οι κίνδυνοι προκύπτουν που προκύπτουν σχετίζονται με το γεγονός πως η περιοχή έχει ρηχά νερά, καταιγίδες και δύσκολη ναυσιπλοΐα.

Το Τρίγωνο των Βερμούδων, λοιπόν, μπορεί να εξακολουθεί να συναρπάζει με τους θρύλους του – αλλά η επιστήμη δείχνει ότι πίσω από αυτούς κρύβεται μια απλή, αν και αμείλικτη, δύναμη της φύσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.