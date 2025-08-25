Το ΕΚΠΑ πρώτο στην νοτιοανατολική Ευρώπη στην παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων Webometrics

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) βρίσκεται στην κορυφή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, κατακτώντας για το 2025 την 1η θέση μεταξύ των ελληνικών και κυπριακών Πανεπιστημίων και την 237η θέση παγκοσμίως, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη «Webometrics Ranking Web of Universities». Η ετήσια αξιολόγηση περιλαμβάνει 32.000 Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης από 200 χώρες, υπογραμμίζοντας τη σημαντική θέση του ΕΚΠΑ διεθνώς.

Η δημοσιευμένη κατάταξη φέρνει στη 2η θέση στην Ελλάδα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (249η παγκόσμια), ακολουθούμενο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (378η), το Πανεπιστήμιο Πατρών (524η) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (573η), ενώ το πρώτο κυπριακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατατάσσεται στην 619η θέση διεθνώς. Στον εκτενή πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα ποσοστά κατάταξης, βασισμένα σε τρεις διαστάσεις: απήχηση (visibility), ανοιχτό επιστημονικό περιεχόμενο (openness) και επιστημονική αριστεία (excellence).

Κατάταξη ελληνικών και κυπριακών Πανεπιστημίων

Η ουσία της φετινής κατάταξης συνοψίζεται στα ακόλουθα στοιχεία:

Πρώτο το ΕΚΠΑ με συνολική κατάταξη 237, και ιδιαίτερα υψηλή επίδοση στην ανοιχτότητα (openness rank: 85).

Ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (249), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (378), το Πανεπιστήμιο Πατρών (524) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (573).

Από την Κύπρο, στην υψηλότερη θέση το Πανεπιστήμιο Κύπρου (619).

Στον πίνακα περιλαμβάνονται συνολικά 105 Ιδρύματα, καταγράφοντας τη σχετική δυναμική του κάθε Ιδρύματος σε επίπεδο παγκόσμιας ορατότητας.

Η Webometrics Ranking Web of Universities ιδρύθηκε το 2004 από τη μονάδα Cybermetrics του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (CSIC) και στεγάζει 22 χρόνια παρουσίας στα διεθνή ακαδημαϊκά δρώμενα. Σήμερα θεωρείται μία από τις πλέον αξιόπιστες κατατάξεις, καθώς βασίζεται σε μετρήσιμα και επαληθεύσιμα δεδομένα του διαδικτύου και όχι σε υποκειμενικές εκτιμήσεις ή ερωτηματολόγια.

Η μεθοδολογία της Webometrics

Τα πανεπιστήμια αξιολογούνται βάσει τριών βασικών παραμέτρων:

Απήχηση (Visibility – 50%) : Η δημοτικότητα και βαρύτητα του Ιδρύματος αποτυπώνονται από τον αριθμό των εξωτερικών συνδέσμων προς την ιστοσελίδα του.

: Η δημοτικότητα και βαρύτητα του Ιδρύματος αποτυπώνονται από τον αριθμό των εξωτερικών συνδέσμων προς την ιστοσελίδα του. Ανοιχτό περιεχόμενο (Transparency / Openness – 10%) : Μετρά τον όγκο των επιστημονικών δημοσιεύσεων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και τις ετεροαναφορές στο ερευνητικό έργο του Ιδρύματος.

: Μετρά τον όγκο των επιστημονικών δημοσιεύσεων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και τις ετεροαναφορές στο ερευνητικό έργο του Ιδρύματος. Αριστεία (Excellence / Scholar – 40%): Αξιολογείται η παρουσία του Ιδρύματος στο κορυφαίο 10% των πλέον αναφερόμενων δημοσιεύσεων διεθνώς, σε 27 επιστημονικά πεδία (δεδομένα Scopus και SCImago, 2019–2023).

*Η κατάταξη ενημερώνεται δύο φορές το χρόνο, κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αμεσότητα στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων.*

Η σημασία της διάκρισης για την Ελλάδα και Κύπρο

Η ισχυρή παρουσία των ελληνικών και κυπριακών Πανεπιστημίων στην κατάταξη Webometrics αναδεικνύει την αξιόλογη συνεισφορά τους στον χώρο της παγκόσμιας έρευνας και εκπαίδευσης. Η επικέντρωση στην ορατότητα, την ανοιχτή επιστήμη και την αριστεία πιστοποιεί τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα ιδρύματα της χώρας στον δυναμικά εξελισσόμενο ακαδημαϊκό χάρτη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: Webometrics Ranking Web of Universities

Πηγή: hub.uoa.gr

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.