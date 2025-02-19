Ζάλγκιρις: Το αντίο στον Λόνι Γουόκερ

Επίσημη η αποχώρηση του Λόνι Γουόκερ από τη Ζάλγκιρις Κάουνας!



Ο Αμερικανός γκαρντ αποτέλεσε ένα από τα πιο ηχηρά ονόματα που αγωνίστηκαν στη Euroleague τη φετινή σεζόν, ωστόσο η θητεία του στην ομάδα της Λιθουανίας ήταν σύντομη.



Ο Γουόκερ βρήκε συμβόλαιο στο ΝΒΑ με τους Σίξερς να τον κάνουν δικό τους για τα επόμενα δύο χρόνια έναντι 3 εκατομμυρίων δολαρίων.



Η Ζάλγκιρις θέλησε να αποχαιρετήσει στα social media τον Λόνι Γουόκερ γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο Λόνι Ουόκερ επιστρέφει στο ΝΒΑ, αφού συμφώνησε με τους Σίξερς. Ευχαριστούμε για τα μεγάλα καρφώματα, τον αληθινό επαγγελματισμό, και καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιό σου».

.@lonniewalker_4 is moving back to the NBA, as he agreed with the @sixers. ✍️



Thank you for your huge dunks, true professionalism, and good luck in your next chapter. 💚 pic.twitter.com/NGF6mg05AK February 19, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.