Αποχαιρέτησε τον Λόνι Γουόκερ η Ζάλγκιρις: «Eυχαριστούμε για τα μεγάλα καρφώματα και τον αληθινό επαγγελματισμό σου»

To δικό της «αντίο» στον Λόνι Γουόκερ που επιστρέφει στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Σίξερς είπε μέσω των social media η Ζάλγκιρις.

Ζάλγκιρις: Το αντίο στον Λόνι Γουόκερ

Επίσημη η αποχώρηση του Λόνι Γουόκερ από τη Ζάλγκιρις Κάουνας!

Ο Αμερικανός γκαρντ αποτέλεσε ένα από τα πιο ηχηρά ονόματα που αγωνίστηκαν στη Euroleague τη φετινή σεζόν, ωστόσο η θητεία του στην ομάδα της Λιθουανίας ήταν σύντομη.

Ο Γουόκερ βρήκε συμβόλαιο στο ΝΒΑ με τους Σίξερς να τον κάνουν δικό τους για τα επόμενα δύο χρόνια έναντι 3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ζάλγκιρις θέλησε να αποχαιρετήσει στα social media τον Λόνι Γουόκερ γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο Λόνι Ουόκερ επιστρέφει στο ΝΒΑ, αφού συμφώνησε με τους Σίξερς. Ευχαριστούμε για τα μεγάλα καρφώματα, τον αληθινό επαγγελματισμό, και καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιό σου».

