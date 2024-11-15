«Στα ραντάρ της Μπάγερν Μονάχου ο Τζόναθαν Ντέιβιντ»

Σε αναζήτηση επιθετικού φαίνεται να βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου. Ο σύλλογος της Βαυαρίας θέλει να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή, με τον Τζόναθαν Ντέιβιντ να είναι σε πρώτο πλάνο.

Ο Καναδός επιθετικός πραγματοποιεί μία εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Λιλ, με 13 γκολ και 2 ασίστ μέσα σε 19 εμφανίσεις.

Ο 24χρονος φορ μένει ελεύθερος στο τέλος της χρονιάς, καθώς ακόμη δεν έχει υπογράψει ανανέωση συμβολαίου με τη γαλλική ομάδα και σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, δημοσιογράφο στο «Sky Sports» η Μπάγερν ελέγχει από κοντά την περίπτωση του.

Ο Ντέιβιντς κάνει πράγματα και… θαύματα στην Ευρώπη έχοντας σκοράρει ένα γκολ απέναντι σε Γιουβέντους και Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ με την Ατλέτικο Μαδρίτης πέτυχε δύο.

🚨🆕 Excl | FC Bayern have Jonathan #David on their list and are closely monitoring his situation ✔️



Bayern are also aware of the 24y/o striker’s plans. What makes him particularly interesting is that David’s contract with Lille runs only until 2025, meaning he is very likely to… pic.twitter.com/KOGFKoylvS — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 15, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.