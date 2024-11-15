Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Στα ραντάρ της Μπάγερν Μονάχου ο Τζόναθαν Ντέιβιντ»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα έντονο φαίνεται να είναι το ενδιαφέρον της Μπάγερν Μονάχου για τον επιθετικό της Λιλ, Τζόναθαν Ντέιβιντ  

Jonathan David

Σε αναζήτηση επιθετικού φαίνεται να βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου. Ο σύλλογος της Βαυαρίας θέλει να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή, με τον Τζόναθαν Ντέιβιντ να είναι σε πρώτο πλάνο.

Ο Καναδός επιθετικός πραγματοποιεί μία εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Λιλ, με 13 γκολ και 2 ασίστ μέσα σε 19 εμφανίσεις.

Ο 24χρονος φορ μένει ελεύθερος στο τέλος της χρονιάς, καθώς ακόμη δεν έχει υπογράψει ανανέωση συμβολαίου με τη γαλλική ομάδα και σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, δημοσιογράφο στο «Sky Sports» η Μπάγερν ελέγχει από κοντά την περίπτωση του.

Ο Ντέιβιντς κάνει πράγματα και… θαύματα στην Ευρώπη έχοντας σκοράρει ένα γκολ απέναντι σε Γιουβέντους και Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ με την Ατλέτικο Μαδρίτης πέτυχε δύο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπάγερν Μονάχου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark