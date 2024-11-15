Αμορίμ: Περήφανος που είμαι ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ, νέος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, βρέθηκε για πρώτη φορά στο ιστορικό «Ολντ Τράφορντ», πάτησε χορτάρι και φωτογραφήθηκε στο «θέατρο των ονείρων».

Μάλιστα, έκανε στο επίσημο κανάλι της ομάδας της πρώτες του δηλώσεις και τόνισε πως δεν αισθάνεται το βάρος που προκαλεί το θρυλικό γήπεδο, αν και αυτό μπορεί να σχετίζεται με την απουσία κόσμου από τις εξέδρες.

Παράλληλα, δήλωσε περήφανος που ανέλαβε μία τόσο σπουδαία ομάδα ως προπονητής και χαρακτήρισε τιμή την παρουσία του στον συγκεκριμένο σύλλογο.

«Είναι αστείο, γιατί νιώθω πολύ χαλαρός. Ίσως επειδή δεν ήταν ημέρα παιχνιδιού. Όταν υπάρχει ένα παιχνίδι, είμαι διαφορετικός άνθρωπος, αλλά στην πραγματικότητα δεν αισθάνομαι αυτό το βάρος. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος και αρκετά χαλαρός», είπε ο πρώην προπονητής της Σπόρτινγκ.

«Το βλέπεις στην τηλεόραση και ξέρεις ότι το γήπεδο είναι μεγάλο και εντυπωσιακό. Όταν είσαι εδώ μπορείς να το νιώσεις, νομίζω ότι νιώθεις την ιστορία. Είμαι πραγματικά πολύ περήφανος που είμαι ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οπότε είναι καταπληκτικό. Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ», πρόσθεσε ο Αμορίμ.

