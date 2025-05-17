ΟΦΗ-Ολυμπιακός: Τα αξέχαστα ραντεβού τους

Οι «μάχες» Ολυμπιακού με ΟΦΗ ή ΟΦΗ με Ολυμπιακό (για να μην παρεξηγηθούμε) που μας έχουν μείνει αξέχαστες. Το sport-fm.gr σας θυμίζει, με αφορμή του μεγάλου ραντεβού των Κρητικών με τους Πειραιώτες στον τελικό του Κυπέλλου Betsson, τα ραντεβού των δύο ομάδων (σε Κύπελλο ή πρωτάθλημα) που έχουν αφήσει ιστορία.

Το πρώτο ευρωπαϊκό εισιτήριο

Ιστορικό παιχνίδι για τον ΟΦΗ. Αφού με την ισοπαλία που πήρε από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, σφράγισε για πρώτη φορά ευρωπαϊκό εισιτήριο, τερματίζοντας στη 2η θέση. Ο Μητρόπουλος άνοιξε το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό με σουτ, με τον Γιάνγιανιν να σημειώνει στο 32’ το γκολ της ισοφάρισης, εκτελώντας από το ύψος του πέναλτι.

Στο δεύτερο μέρος το ματς ήταν συναρπαστικό. Ο Γιάνγιανινμε περίτεχνο τελείωμα νίκησε τον Αρβανίτη στο 58ο λεπτό για το 2-1. Τρία λεπτά μετά ο Παπαχρήστου ισοφάρισε για τους Πειραιώτες, με τον Ξανθόπουλο να κάνει το 3-2 στο 70’. Ωστόσο, στο 88’ ο πρώην «ερυθρόλευκος», Τάκης Περσίας, έκανε το 3-3 με κεφαλιά.

Ο «ερυθρόλευκος» οιωνός και τα παράπονα των Κρητικών

Αυτό ασφαλώς ήταν πολύ πιο σημαντικό-ιστορικό παιχνίδι, αφού επρόκειτο για ραντεβού με έπαθλο το Κύπελλο. Στις 17 Μαΐου (καλή ώρα όπως τώρα) του 1990, οι Πειραιώτες επικράτησαν 4-2 των Κρητικών στο ΟΑΚΑ, κατακτώντας το πρώτο τους τρόπαιο στη διοργάνωση μετά από εννέα χρόνια και το 18ο συνολικά.

Η ομάδα του Αρχοντίδη είχε δύο πρωταγωνιστές. Κυρίως το μεγάλο της «αστέρι», Λάγιος Ντέταρι, όπως και τον Γιώτη Τσαλουχίδη σε δεύτερη μοίρα. Οι δυο τους έδωσαν αέρα δύο τερμάτων στους Πειραιώτες, πετυχαίνοντας από ένα γκολ. Η ομάδα του Γκέραρντ έκανε ξέσπασμα και… επέστρεψε, με τους Βλαστό (48’) και Τσίμπο (53’) να διαμορφώνουν το 2-2. Ο Τσαλουχίδης έκανε το 3-2 από κοντά στο 69’ μετά από κόρνερ του Ντέταρι, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι στο 89’ με ωραία ενέργεια. Οι Κρητικοί είχαν μεγάλα παράπονα για τη διαιτησία, ολοκληρώνοντας το ματς με εννέα παίκτες, λόγω των αποβολών για Βάβουλα στο 78’ και του Τσίνου στο 90’.

Η ανατροπή του αιώνα

Αν ζητήσεις από 100 ποδοσφαιρόφιλους, ηλικίας των 45+ (ίσως και μικρότερους), να σου πουν τα ματς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ που θυμούνται, οι… 99 θα συμπεριλάβουν στη λίστα τους εκείνο που διεξήχθη στις 27 Μαΐου του 1990 για το πρωτάθλημα. Παρότι υπήρξαν πολύ πιο σημαντικά παιχνίδια. Όπως, ασφαλώς το αμέσως προηγούμενο ραντεβού τους, δέκα ημέρες πριν, στον τελικό του Κυπέλλου. Ωστόσο, εκείνο είχε τρομερή εξέλιξη.

Αυτό του πρωταθλήματος ήταν μάλιστα εντελώς αδιάφορο. Για περίπου μία ώρα, οι Πειραιώτες του Λάγιος Ντέταρι έκαναν περίπατο απέναντι στην ομάδα του Έγκε Γκέραρντ στο παλιό Καραϊσκάκη. Αφού βρέθηκαν στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου μπροστά στο σκορ με 4-0, με τα γκολ από Ντέταρι (31’), Μητρόπουλο (42’), Κωφίδη (44’) και Τσιαντάκη (50’).

Αμέσως μετά το τέταρτο τέρμα των Πειραιωτών, ήρθε η πρώτη αντίδραση με τον Μαρινάκη. Ακολούθησε το… καμπανάκι με το γκολ του Βέρα με συρτό σουτ έπειτα από ατομική προσπάθεια. Λίγο πριν είχε χάσει τρομερή ευκαιρία ο Μαρινάκης. Στο 85’ ο Μπατσινίλιας έφερε τον ΟΦΗ σε… απόσταση αναπνοής, ενώ με τον Ολυμπιακό να τα έχει πλέον… χαμένα, ισοφάρισαν στο επόμενο λεπτό, με τον Βέρα να σκοράρει ξανά. Στις καθυστερήσεις Βάβουλας με εκτέλεση φάουλ έγραψε το 5-4.



Ολυμπιακός-ΟΦΗ 2-2

Ένας από τους καλύτερους Ολυμπιακούς της πιο σύγχρονης εποχής υποδέχεται τον Οκτώβριο του 2011 τον ΟΦΗ και βρίσκεται να προηγείται με 2-0. Από την κεφαλιά του Τζεμπούρ στο φινάλε του πρώτου μέρους και το γκολ του Μιραλάς στο 62’ με δεύτερη προσπάθεια.

Ωστόσο, οι Κρητικοί, που στον πάγκο τους βρισκόταν ένας θρύλος των Πειραιωτών (Νίκος Αναστόπουλος) και είχαν κάνει ζημιά την ίδια σεζόν στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ, δεν τα παράτησαν. Μείωσαν αρχικά στο 73’ με κεφαλιά του Βαγγέλη Μάντζιου (από μπαλιά του Σίσιτς), που πρόλαβε την έξοδο του Κοστάντζο, ο οποίος βρέθηκε σε κακό βράδυ. Τρία λεπτά μετά ο Γεωργίου έστειλε από κοντά την μπάλα στα δίχτυα του Αργεντινού γκολκίπερ που αδράνησε και πάλι. Αυτή ήταν η πρώτη εντός έδρας γκέλα στο πρωτάθλημα για τους «ερυθρόλευκους» του Ερνέστο Βαλβέρδε.

