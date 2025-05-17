Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε επαφές με τον Γιαννούλη βρίσκεται η Μπενφίκα

Έντονο ενδιαφέρον για τον Δημήτρη Γιαννούλη φαίνεται να έχει η Μπενφίκα, με τον Έλληνα αριστερό μπακ να πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στη Γερμανία

Δημήτρης Γιαννούλης

Η Μπενφίκα θέλει να δημιουργήσει μία μικρή ελληνική παροικία στη Λισαβόνα, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα ενδιαφέρεται έντονα για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης φέτος κάνει τέρατα με τη φανέλα των «αετών» και η διοίκηση της ομάδας θέλει να αποκτήσει και τον συμπαίκτη του στην Εθνική Ελλάδος, Δημήτρη Γιαννούλη.

Ο διεθνής αριστερός μπακ αποκτήθηκε φέτος ως ελεύθερος από την Άουγκσμπουργκ και πραγματοποιεί μία εξαιρετική σεζόν, έχοντας καταγράψει 30συμμετοχές, με ένα γκολ και τέσσερις ασίστ.

Και το καλοκαίρι η Μπενφίκα είχε ενδιαφερθεί για την περίπτωση του Γιαννούλη, όμως η υπόθεση τότε δεν είχε προχωρήσει, με τον 29χρονος να κατευθύνεται προς την Bundesliga, να δούμε μήπως τώρα ήρθε η ώρα για να έρθουν σε τελική συμφωνία.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δημήτρης Γιαννούλης Πορτογαλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark