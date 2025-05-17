Η Μπενφίκα θέλει να δημιουργήσει μία μικρή ελληνική παροικία στη Λισαβόνα, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα ενδιαφέρεται έντονα για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης φέτος κάνει τέρατα με τη φανέλα των «αετών» και η διοίκηση της ομάδας θέλει να αποκτήσει και τον συμπαίκτη του στην Εθνική Ελλάδος, Δημήτρη Γιαννούλη.

Ο διεθνής αριστερός μπακ αποκτήθηκε φέτος ως ελεύθερος από την Άουγκσμπουργκ και πραγματοποιεί μία εξαιρετική σεζόν, έχοντας καταγράψει 30συμμετοχές, με ένα γκολ και τέσσερις ασίστ.

Και το καλοκαίρι η Μπενφίκα είχε ενδιαφερθεί για την περίπτωση του Γιαννούλη, όμως η υπόθεση τότε δεν είχε προχωρήσει, με τον 29χρονος να κατευθύνεται προς την Bundesliga, να δούμε μήπως τώρα ήρθε η ώρα για να έρθουν σε τελική συμφωνία.

🚨🆕 SL #Benfica are monitoring Dimitrios #Giannoulis!



Several enquiries have already been made.



The 29y/o Greek is a regular starter for FC Augsburg on the left side and is having a strong season.@SkySportDE 🇬🇷 pic.twitter.com/CgjZvd4bfs — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 17, 2025

