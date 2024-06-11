Ξανά στην κορυφή ο Κάρστεν Βάρχολμ. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής και ρέκορντμαν στα 400 μέτρα με εμπόδια πήρε την πρώτη θέση στο αγώνισμα στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου της Ρώμης με χρόνο 46.98, ήτοι νέο ρεκόρ αγώνων και συνέχισε την κυριαρχία του στο αγώνισμα, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία του 2022 στο Βερολίνο.



Ο Βάρχολμ έφυγε σαν «σφαίρα» στα πρώτα 200 μέτρα και, στη συνέχεια, άφησε πίσω της «σκόνη» και τους υπόλοιπους αθλητές να παρακολουθούν.

Δεύτερος ήταν ο Ιταλός Αλεσάντρο Σιμπίλιο με 47.50 κι εθνικό ρεκόρ και τρίτος ο Σουηδός Καρλ Μπένγκστρομ με 47.94, επίσης εθνικό ρεκόρ.

