Ζητάει επανάληψη της κλήρωσης των διαιτητών του 4ου τελικού ο Παναθηναϊκός AKTOR!



Το «τριφύλλι» έστειλε σχετικό αίτημα στην ΚΕΔ, σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς ένας ρέφερι από την τριάδα που κληρώθηκε για το ματς στο ΣΕΦ, είχε στείλει αναφορά στην ΟΔΚΕ. Μέσω αυτής έκανε δυσφημιστικά σχόλια μετά το τέλος του πρώτου τελικού της Stoiximan Basket League ανάμεσα στους «πράσινους» και τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ.

Στην(που δεν είχε γίνει ευρέως γνωστή) έκανε λόγο για έντονο κλίμα (). Οπότε, από το «τριφύλλι» θεωρούν ότι δεν γίνεται να εμπλέκεται στο παιχνίδι διαιτητής που έχει προβεί σε τέτοια κίνηση.Υπενθυμίζεται ότι Πέτρος Παπαπέτρου, Στέφανος Μαγκλογιάννης και Γιώργος Θεονάς έχουν κληθεί να διευθύνουν το ματς. Ο πρώτος και ο τρίτος είχαν σφυρίξει στο ματς στο ΟΑΚΑ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.