Νικολογιάννης: «Ο Ντιέγκο Αλόνσο ξέρει πού έχει έρθει»

Τις εντυπώσεις του από την παρουσίαση του Ντιέγκο Αλόνσο μετέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης. Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού ανέφερε πως ο νέος προπονητής «φάνηκε ετοιμόλογος, λέει όσα νιώθει χωρίς να τον νοιάζει αν αρέσουν αυτά, δεν είπε υπερβολές. Ξέρει το θέμα του Παναθηναϊκού, το ότι δεν έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα 14 χρόνια και αυτό είναι το κίνητρό του».



Στη συνέχεια τόνισε πως ο Ουρουγουανός τεχνικός αναφέρθηκε στο στιλ ποδοσφαίρου που του αρέσει και στις τακτικές που χρησιμοποιεί, στη φιλοσοφία του παιχνιδιού που εξαρτάται από τον τρόπο που αγωνίζεται κάθε ομάδα και στα τρία στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν ως προπονητή.



Κατέληξε, μιλώντας για τις μεταγραφικές προτεραιότητες, οι οποίες είναι αρχικά να πάρει έναν εξτρέμ και αριστερό μπακ, με τον Γιαννούλη να είναι ο βασικός στόχος, αλλά όχι ο μόνος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.