Χρυσό μετάλλιο στο Σκητ στο Παγκόσμιο Εφήβων ο Γεροχρήστος

Πρώτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων του Περού ο Παναγιώτης Γεροχρήστος

Γεροχρήστος

Ο Παναγιώτης Γεροχρήστος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Σκητ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων που διεξάγεται στη Λίμα του Περού.

Ο Έλληνας αθλητής, ο οποίος πέρυσι είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης στο Οσιγεκ, χρειάστηκε αρχικά αγώνα μπαράζ για να περάσει στον τελικό, ολοκληρώνοντας τον προκριματικό με 117+2 εύστοχες προσπάθειες.

Ο τελικός αποδείχθηκε επεισοδιακός, με δυσλειτουργίες στους εκτοξευτήρες των στόχων και κίτρινη κάρτα (προειδοποίηση) στον Αμερικανό Μπέντζαμιν Τζόζεφ Κέλερ, ο οποίος ήταν ο κάτοχος του τίτλου. Ο Γεροχρήστος διεκδίκησε ως το τέλος το χρυσό μετάλλιο με τον Κέλερ και τελικά επικράτησε με 46-45, για να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Παράλληλα, η Ελλάδα κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό του Σκητ εφήβων, με τους Παναγιώτη Γεροχρήστο, Εφραίμ Νικολαντωνάκη και Ανδρέα Δεσποτόπουλο να καταλαμβάνουν την τρίτη θέση.

