Δεσύλλας: «Αυτά είναι τα δεδομένα για τον Βαγιαννίδη»

Τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την ανανέωση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο Βαγιαννίδη, αλλά και την αίσθησή του, μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Διονύσης Δεσύλλας.



«Έχει κάνει ο Παναθηναϊκός δύο προτάσεις στον Βαγιαννίδη, Η τελευταία αφορούσε τετραετές συμβόλαιο, δεν έχει απαντήσει η πλευρά του παίκτη. Αυτό σημαίνει ότι δεν καλύπτεται από την πρόταση. Μιλάμε για καθαρές αποδοχές από 450 μέχρι 600 χιλιάδες ευρώ. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει αύριο-μεθαύριο ή θα προκύψει ραντεβού Αλαφούζου-Βαγιαννίδη, μπορεί. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι δεν θα συνεχίσει και του χρόνου στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να αλλάξει αυτό. Αυτό που ακούω σε επίπεδο φήμης είναι ότι ένα ενδιαφέρον ο ΠΑΟΚ το έχει δείξει, αλλά μέχρι εκεί. Αν δεν μείνει στον Παναθηναϊκό, που πρέπει να μείνει κατά την γνώμη μου, πιστεύω ότι θα πάει στο εξωτερικό. Με τον Μπρινιόλι ήταν άλλη η κατάσταση. Πιστεύω ότι θα δούμε τον Βαγιαννίδη να παίζει, τι θα γίνει με το συμβόλαιό του δεν μπορεί να το ξέρει κανείς», είπε μεταξύ άλλων.



Ο ρεπόρτερ του σταθμού θεωρεί δεδομένο ότι θα υπάρξει ροτέισον από τον Ντιέγκο Αλόνσο σε επίπεδο 11άδας των «πράσινων» στο ματς με την Μπόρατς, με κέντρο βάρους το κυριακάτικο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.



Παράλληλα ο Δεσύλλας χαρακτήρισε σημαντικό το ματς του Παναθηναϊκού στην Βοσνία, επειδή μιλάμε για πρεμιέρα στην Ευρώπη, έρχεται από την ήττα από την ΑΕΚ, ενώ ακολουθεί και το παιχνίδι με τους Πειραιώτες, εξηγώντας γιατί… δεν τον παίρνει να μην κερδίσει.



Ακούστε το ηχητικό:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.