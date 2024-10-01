Παναθηναϊκός: Το αρνητικό σερί του πρώτου ημιχρόνου

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει ένα αρνητικό σερί δέκα συνεχόμενων παιχνιδιών όπου δεν έχει καταφέρει να πάει στην ανάπαυλα με το σκορ υπέρ του.

Από τα δύο παιχνίδια με την Μπότεφ, οι «πράσινοι» δεν έχουν “πάρει” προβάδισμα στο ημίχρονο σε κανένα αγώνα, συμπεριλαμβανομένων των δύο αναμετρήσεων με τον Άγιαξ για τα προκριματικά του Europa League, όπου παρά την προσπάθεια, δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις.

Ακόμα και στις δύο συναντήσεις με τη Λανς, όπου τελικά επικράτησαν κόντρα της γαλλικής ομάδας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.