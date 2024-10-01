ΑΕΚ: Σε φουλ ρυθμούς οι Λαμέλα-Μαρσιάλ

Ευχάριστα νέα από τους Έρικ Λαμέλα και Αντονί Μαρσιάλ προέκυψαν στην ΑΕΚ.



Οι δυο σταρ της «Ένωσης» (που για διαφορετικούς λόγους ο καθένας είχαν μείνει εκτός προπόνησης τις προηγούμενες μέρες) γυμνάστηκαν σε φουλ ρυθμούς την Τρίτη.

Κάτι που σημαίνει ότι ομπορεί να υπολογίζει στον συμπατριώτη του για το ματς με τονκαι ενδεχομένως να συμπεριλάβει για πρώτη φορά σε αποστολή τον Γάλλο.Όσο για τους υπόλοιπους «κιτρινόμαυρους» που βρέθηκαντο προηγούμενο διάστημα, τα νέα είναι επίσηςΚι αυτό διότι οιέχουν μπει στηνευθεία και αναμένεται να επανέλθουν κι εκείνοι τις

