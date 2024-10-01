Λογαριασμός
Σε φουλ ρυθμούς οι Λαμέλα-Μαρσιάλ στην ΑΕΚ - Στην τελική ευθεία και οι άλλες επιστροφές

Στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης (και στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα ενόψει Παναιτωλικού) επανήλθαν οι Λαμέλα και Μαρσιάλ. Θέμα ημερών η επάνοδος και των υπόλοιπων που βρίσκονται στα «πιτς»

ΑΕΚ: Σε φουλ ρυθμούς οι Λαμέλα-Μαρσιάλ

Ευχάριστα νέα από τους Έρικ Λαμέλα και Αντονί Μαρσιάλ προέκυψαν στην ΑΕΚ.

Οι δυο σταρ της «Ένωσης» (που για διαφορετικούς λόγους ο καθένας είχαν μείνει εκτός προπόνησης τις προηγούμενες μέρες) γυμνάστηκαν σε φουλ ρυθμούς την Τρίτη.



Κάτι που σημαίνει ότι ο Ματίας Αλμέιδα μπορεί να υπολογίζει στον συμπατριώτη του για το ματς με τον Παναιτωλικό και ενδεχομένως να συμπεριλάβει για πρώτη φορά σε αποστολή τον Γάλλο.

Όσο για τους υπόλοιπους «κιτρινόμαυρους» που βρέθηκαν εκτός επιλογών το προηγούμενο διάστημα, τα νέα είναι επίσης ενθαρρυντικά.

Κι αυτό διότι οι Γκαρσία, Μουκουντί, Γκατσίνοβιτς και Οντουμπάτζο έχουν μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να επανέλθουν κι εκείνοι τις επόμενες μέρες.
Πηγή: sport-fm.gr

ΑΕΚ Superleague
