Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η Ρεμπέκα Τσεπτέγκι, η οποία νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Moi Teaching Referral Hospital (MTRH) στο Ελντορέτ της Κένυας, μετά και την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε από τον σύζυγό της, ο οποίος την έλουσε με βενζίνη και της έβαλε φωτιά.

Παρόλο που το νοσοκομείο δεν εξέδωσε ιατρικό ανακοινωθέν για την 33χρονη μαραθωνοδρόμο, ένα μέλος του προσωπικού αποκάλυψε πως η κατάστασή της έχει επιδεινωθεί. «Η Τσεπτέγκι ανέπτυξε μια βακτηριακή σήψη λόγω σοβαρών τραυματισμών στο στομάχι και στο κάτω μέρος του σώματός του», είπε συγκεκριμένα.

Ο Πέτερ Τουμ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Αθλητισμού της χώρας είπε: «Γίνονται προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι η αθλήτρια θα μεταφερθεί στο Ναϊρόμπι για εξειδικευμένη θεραπεία».

Παράλληλα, σύμφωνα με νέα έκθεση της αστυνομίας ο Κενυάτης σύντροφος της αθλήτριας, Ντίκσον Ντιέμα Μαρανγκάχ, μπήκε στο σπίτι της στην πόλη Εντέμπες, στην κομητεία Τρανς, την Κυριακή 01/09 γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα), ενώ η αθλήτρια και τα παιδιά της βρίσκονταν στο εκκλησία.

Όταν επέστρεψαν, ο Ντίκσον «έριξε βενζίνη στη Ρεμπέκα πριν βάλει τη φωτιά», σημειώνει λεπτομερώς η αναφορά, η οποία προσθέτει ότι ο άνδρας κάηκε επίσης από τις φλόγες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.