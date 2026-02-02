Σύννεφα στη συνεργασία του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Αλ Νασρ. Όπως αποκαλύπτει η A Bola, ο Πορτογάλος σταρ θα απουσιάσει από τη σημερινή εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αλ Ριάντ, αλλά όχι επειδή υπάρχει κάποιος τραυματισμός, κόντρα σε όσα αναφέρονται στον Τύπο της Σαουδικής Αραβίας.

Ο 41χρονος επιθετικός είναι έντονα δυσαρεστημένος με τον τρόπο που διοικείται η ομάδα του, πρακτικά από το… κράτος της Σαουδικής Αραβίας, που έχει το 75% των μετοχών σε τέσσερις ομάδες, την Αλ Νασρ, την Αλ Χιλάλ, την Αλ Ιτιχάντ και την Αλ Αχλί.

Ο Ρονάλντο θεωρεί πως η ομάδα του είναι «ριγμένη» σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καθώς παρότι ο προπονητής Ζόρζε Ζεσούς έχει ζητήσει μεταγραφές, έγινε μόνο η προσθήκη ενός 21χρονου Ιρακινού. Την ίδια στιγμή, η πρωτοπόρος και στο +3 Αλ Χιλάλ απέκτησε ήδη για 2 εκατ. ευρώ τον Πάμπλο Μάρι από την Μπενφίκα, θα πάρει τον Γάλλο φορ Καντέρ Μεϊτέ από τη Ρεν για 30 εκατ. ευρώ, ενώ φημολογείται πως κινείται και για τον Καρίμ Μπενζεμά, καθώς ο Γάλλος δεν έχει συμφωνήσει για την ανανέωση του συμβολαίου του με την Αλ Ιτιχάντ.

Ο CR7 έχει συμβόλαιο ως τον Ιούνιο του 2027 με την Αλ Νασρ, με την οποία φέτος έχει 18 γκολ και 3 ασίστ σε 22 διοργανώσεις.

