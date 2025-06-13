Η εικόνα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να μένει στο παρκέ του ΣΕΦ για την απονομή του πρωταθλήματος στον Ολυμπιακό μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Game 4 των τελικών έγινε viral. Ο

Ισπανός πάουερ φόργουορντ θεωρεί, πάντως, πως δεν έκανε κάτι άξιο αναφοράς, αλλά απλώς ακολούθησε αυτό που κάνει σε όλη του τη ζωή. Δηλαδή δείχνοντας σεβασμό στον αντίπαλο αλλά και κρατώντας την εικόνα ως κίνητρο για την επόμενη σεζόν.

«Δεν μου αρέσει να με παρουσιάζουν σαν σπουδαίο επειδή το κάνω. Όχι, το κάνω όλη μου τη ζωή. Δηλαδή έτσι έχω μεγαλώσει. Στην Ισπανία είναι συνηθισμένο να περιμένεις μέχρι ο νικητής να σηκώσει το τρόπαιο. Είναι καλό κίνητρο όταν χάνεις, δείχνεις σεβασμό. Το κάνω αυτό σε όλη μου την καριέρα. Έχω κερδίσει κι έχω χάσει πολλά πρωταθλήματα, το κάνω από 16-18 ετών, αλλά καταλαβαίνω κι όσους δεν το κάνουν. Όλοι είναι διαφορετικοί. Κανείς δεν είναι καλύτερος που το κάνει ή χειρότερος που δεν το κάνει. Πρέπει να σεβόμαστε κάθε απόφαση και γνώμη, αυτό είναι καλό», ανέφερε από τη Μύκονο και το Stoiximan 22oz Basketball Tournament.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.