Παρασκήνιο: Οι «πράσινοι» γνώριμοι του Τουμπά

Ο Αχμέντ Τουμπά ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και θα φοράει τη φανέλα με το τριφύλλι για τα επόμενα τρία χρόνια. Αν και γεννημένος στη Γαλλία, μεγάλωσε και έπαιξε στο Βέλγιο. Ο σέντερ μπακ του Παναθηναϊκού προχώρησε σε κάποιες ενδιαφέρον δηλώσεις του στις πρώτες του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού!

«Γνωρίζω αρκετά πράγματα για την ομάδα μιας και πέρυσι αγωνίστηκε εδώ ένας γνωστός μου Μαροκινός ποδοσφαιριστής (Ουναΐ). Παρακολούθησα πολλά παιχνίδια, όπως αυτά με την Φιορεντίνα». Αυτή ήταν η δήλωση του για Ουναΐ.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.