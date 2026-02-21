Λογαριασμός
Χωρίς Σορτς και Φαρίντ ο Παναθηναϊκός - Η 6άδα των ξένων που επέλεξε ο Αταμάν

Οι επιλογές του Εργκίν Αταμάν στην εξάδα των ξένων ενόψει του τελικού του Allwyn Final 8 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό 

Παναθηναϊκός

Γνωστή έγινε η εξάδα ξένων και του Παναθηναϊκού AKTOR, ενόψει του τελικού του Allwyn Final 8 με αντίπαλο τον Ολυμπιακό σήμερα το βράδυ (20.00) στα «Δύο Αοράκια» της Κρήτης.

Ο Εργκίν Αταμάν έκοψε τους Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ, επαναφέροντας τον Τσέντι Όσμαν, ενώ ασφαλώς μέσα βρίσκεται και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Αναλυτικά η εξάδα των ξένων των πράσινων αποτελείται από τους Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Τσέντι Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ρισόν Χολμς.

Εκτός, πέραν των Σορτς και Φαρίντ, είναι οι Γκριγκόνις, Λεσόρ και Γιούρτσεβεν.

Παναθηναϊκός μπάσκετ Ολυμπιακός
