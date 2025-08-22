Πανέτοιμοι και... διψασμένοι για τη νέα σεζόν, δείχνουν άπαντες στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» έχουν κλείσει όλες τις θέσεις στο ρόστερ τους, με τον Ρισόν Χολμς να είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα και τον Τι Τζέι Σορτς, να βρίσκεται από το βράδυ του Σαββάτου στην Ελλάδα προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του «τριφυλλιού».

Πριν λίγα 24ωρα, η «πράσινη» ΚΑΕ, διέθεσε και τα μεμονωμένα εισιτήρια για όλες τις εντός έδρας αναμετρήσεις της νέας σεζόν, με τους φίλους της ομάδας να... εξαφανίζουν σε χρόνο-ρεκόρ, αυτά για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 2 Ιανουαρίου του 2026!

Μάλιστα ο Ρισόν Χολμς είναι το κεντρικό πρόσωπο στο κάλεσμα της ΚΑΕ προς τον κόσμο για τα εισιτήρια των υπόλοιπων αγώνων, υποσχόμενος μάλιστα πολλά καρφώματα που θα φέρουν αρκετό.... θόρυβο στο TELEKOM CENTER Athens!

Αναλυτικά όσα είπε:

«Αυτή η σεζόν θα είναι επική! Εγώ θα φέρνω τα καρφώματα, εσείς τον θόρυβο. Ας την κάνουμε ξεχωριστή. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας».

𝐑𝐢𝐜𝐡𝐚𝐮𝐧 𝐡𝐚𝐬 𝐚 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐨𝐮 🗣️



Don’t miss any green moment! Bring the noise and be part of the history! 💚



Book your tickets now through CLUB 1908: https://t.co/iep0gLEVoY 📲 #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/14yf38umXp — Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 22, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.