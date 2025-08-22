Λογαριασμός
Κάλεσμα μέσω... Χολμς στον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Εγώ θα φέρω τα καρφώματα, εσείς τον θόρυβο στο ΟΑΚΑ»

Με ένα μήνυμα του Ρισόν Χολμς, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έστειλε το δικό της κάλεσμα στον κόσμο του «τριφυλλιού» για τα εισιτήρια των εντός έδρας αναμετρήσεων

Πανέτοιμοι και... διψασμένοι για τη νέα σεζόν, δείχνουν άπαντες στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» έχουν κλείσει όλες τις θέσεις στο ρόστερ τους, με τον Ρισόν Χολμς να είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα και τον Τι Τζέι Σορτς, να βρίσκεται από το βράδυ του Σαββάτου στην Ελλάδα προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του «τριφυλλιού».

Πριν λίγα 24ωρα, η «πράσινη» ΚΑΕ, διέθεσε και τα μεμονωμένα εισιτήρια για όλες τις εντός έδρας αναμετρήσεις της νέας σεζόν, με τους φίλους της ομάδας να... εξαφανίζουν σε χρόνο-ρεκόρ, αυτά για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 2 Ιανουαρίου του 2026!

Μάλιστα ο Ρισόν Χολμς είναι το κεντρικό πρόσωπο στο κάλεσμα της ΚΑΕ προς τον κόσμο για τα εισιτήρια των υπόλοιπων αγώνων, υποσχόμενος μάλιστα πολλά καρφώματα που θα φέρουν αρκετό.... θόρυβο στο TELEKOM CENTER Athens!

Αναλυτικά όσα είπε:

«Αυτή η σεζόν θα είναι επική! Εγώ θα φέρνω τα καρφώματα, εσείς τον θόρυβο. Ας την κάνουμε ξεχωριστή. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας».

Πηγή: sport-fm.gr

