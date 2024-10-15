Λογαριασμός
Τα δώρα και η συμβουλή του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε δύο αδερφάκια

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτιαξε τη μέρα δύο μικρών θαυμαστών του

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Δώρα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε δύο αδερφάκια, μετά τη φιλική νίκη των Μπακς επί των Μπουλς (111-107).

Ο Greek Freak χάρισε αρχικά από ένα παπούτσι του στους μικρούς θαυμαστές του, αλλά όταν το ξανασκέφτηκε, είπε στον μεγάλο να κρατήσει και τα δύο παπούτσια και έδωσε στον μικρότερο τη φανέλα με την υπογραφή του.

Μάλιστα, αφού φωτογραφήθηκε μαζί τους, είπε στον μεγαλύτερο από τους δύο πιτσιρικάδες «πάντα να προσέχεις τον μικρό σου αδερφό».

Το χαμόγελο στα πρόσωπα των δύο μπόμπιρων ήταν όλα τα λεφτά!

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο NBA
