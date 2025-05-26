Το εγκώμιο του Τι Τζέι Σορτς είχε πλέξει ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί, τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη της κανονικής περιόδου της Euroleague, στο οποίο οι πράσινοι είχαν γνωρίσει την ήττα.

«Ήταν πολύ δύσκολο να σταματήσουμε τον Σορτς. Από τα πρώτα λεπτά, η Παρί έδειξε ότι άξιζε να κερδίζει. Θέλω να συγχαρώ τον Τι Τζέι, είναι ο καλύτερος playmaker στην Ευρωλίγκα. Ήταν πολύ δύσκολο να τον σταματήσουμε», είχε τονίσει ο Τούρκος τεχνικός των πράσινων.

Στο παιχνίδι αυτό ο Τι Τζέι Σορτς είχε πετύχει 20 πόντους, με 6/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα, και 5/6 βολές. Είχε μαζέψει 9 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 8 ήταν επιθετικά, είχε μοιράσει 14 ασίστ, είχε 2 κλεψίματα, και 4 λάθη, έχοντας 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Τι Τζέι Σορτς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τις οποίες και μετέφερε στον "αέρα" του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Πετρίδης λίγο μετά τα μεσάνυχτα έχει συμφωνήσει να αγωνίζεται στους πράσινους από τη νέα σεζόν. Μάλιστα, ο Αμερικανός άσος στη συμφωνία του με το τριφύλλι φέρεται να μην έχει nba-out, και πιθανότατα θα έχει ισχύ μέχρι και το 2027.

Τις προηγούμενες ημέρες ο Σάνι Μπετσίροβιτς είχε μιλήσει σε σερβικό ΜΜΕ στο οποίο είχε επιβεβαιώσει ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Αμερικανού άσου, στην πρώτη παραδοχή για το ενδιαφέρον των πράσινων για την απόκτησή του.

